Почему болит голова и тошнит одновременно

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Почему болит голова и тошнит одновременно
Почему болит голова и тошнит одновременно / unsplash.com

Головная боль и тошнота могут быть признаком серьезного заболевания. Если вы часто испытываете эти симптомы – обратитесь к врачу.

Об этом в эксклюзивном комментарии рассказали Кристина Квит, врач-гастроэнтеролог Медицинского центра "Медикавер", кандидат медицинских наук, и Галина Мотульская, врач-невропатолог высшей категории Медицинского центра "Медикавер".

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Головная боль и тошнота могут возникать при мигрени, и при цереброваскулярной болезни (поражение сосудов головного мозга, при котором сосуды сужаются, что приводит к кислородному голоданию мозга), которая часто заканчивается инсультом. Также головные боли (цефалгии), которые сопровождаются тошнотой, могут развиться вследствие сильного раздражения, повреждения мозговых соединительных тканей – meninges и спровоцировать менингит или кровоизлияние.

Болить голова
Головная боль и тошнота – тревожный симптом

Головная боль с ощущением тошноты – это типичный признак последствий черепно-мозговой травмы. Также эти симптомы могут проявляться из-за изменения вязкости, густоты крови. Острый венозный тромбоз (слишком большое количество тромбоцитов, повышение густоты крови) или наоборот тромбоципения (снижение количества тромбоцитов и разжижение крови) могут спровоцировать болезненные ощущения, а потом и тошноту.

 
Врач-невропатолог Галина Мотульская
“Также головная боль с тошнотой является либо предвестником, либо следствием воспаления тройничного, затылочного нервов. Цефалгии с тошнотой могут иметь психогенную этиологию. Хроническая головная боль, тошнота и спазм гортани могут свидетельствовать о депрессивном состоянии. Если хронически болит голова и тошнит, следует обратиться к врачу, который назначит обследование, выставит окончательный диагноз и пропишет адекватное лечение”.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Мозг Профилактика заболеваний Новости Здоровье
Источник: Здоровье 24
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