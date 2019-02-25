Почему болит голова и тошнит одновременно

Головная боль и тошнота могут быть признаком серьезного заболевания. Если вы часто испытываете эти симптомы – обратитесь к врачу.

Об этом в эксклюзивном комментарии рассказали Кристина Квит, врач-гастроэнтеролог Медицинского центра "Медикавер", кандидат медицинских наук, и Галина Мотульская, врач-невропатолог высшей категории Медицинского центра "Медикавер".

Читайте также: Почему болит голова в затылке и других точках: причины и советы

Головная боль и тошнота могут возникать при мигрени, и при цереброваскулярной болезни (поражение сосудов головного мозга, при котором сосуды сужаются, что приводит к кислородному голоданию мозга), которая часто заканчивается инсультом. Также головные боли (цефалгии), которые сопровождаются тошнотой, могут развиться вследствие сильного раздражения, повреждения мозговых соединительных тканей – meninges и спровоцировать менингит или кровоизлияние.



Головная боль и тошнота – тревожный симптом

Головная боль с ощущением тошноты – это типичный признак последствий черепно-мозговой травмы. Также эти симптомы могут проявляться из-за изменения вязкости, густоты крови. Острый венозный тромбоз (слишком большое количество тромбоцитов, повышение густоты крови) или наоборот тромбоципения (снижение количества тромбоцитов и разжижение крови) могут спровоцировать болезненные ощущения, а потом и тошноту.

Врач-невропатолог Галина Мотульская “Также головная боль с тошнотой является либо предвестником, либо следствием воспаления тройничного, затылочного нервов. Цефалгии с тошнотой могут иметь психогенную этиологию. Хроническая головная боль, тошнота и спазм гортани могут свидетельствовать о депрессивном состоянии. Если хронически болит голова и тошнит, следует обратиться к врачу, который назначит обследование, выставит окончательный диагноз и пропишет адекватное лечение”.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.