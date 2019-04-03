Почему болит горло: шесть причин

Боль в горле чаще всего бывает на фоне инфекций в организме. Этот неприятный симптом отвлекает от повседневных дел, снижает производительность.

Оториноларинголог Мария Евдокимова назвала основные причины боли в горле, не включая хронические заболевания.

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1.Вирусные инфекции



• Вирусный фарингит. При этом наблюдается умеренное покраснение горла, может возникнуть температура, насморк. Человек испытывает умеренную боль в горле. Лечение – устранение симптомов.

• Энтеровирусная инфекция. Это герпангина (не путать с вирусом герпеса) и энтеровирусный везикулярный стоматит (синдром "рука-нога-рот"), при наличии этих болезней является обычно высокая температура, ранки во рту, может быть сыпь вокруг рта, на ладонях, стопах, на теле. Лечение симптоматическое.

• Инфекционный мононуклеоз. У человека есть налеты в горле на миндалинах, высокая температура, заложенность носа, увеличение лимфоузлов. Высокая температура может наблюдаться в течение 10-14 дней. Вызывается вирусом Эпштейн-Барра. Лечение симптоматическое, при осложнениях врач может назначить антибиотик.

• Аденовирусная инфекция. Возникает высокая температура, налеты в горле (как при ангине). Однако при этой инфекции есть отличительная особенность – конъюнктивит. Может болеть ухо.

Почему болит горло

2. Бактериальные инфекции

• Стрептококковый фарингит или тонзиллит. При этом возникает сильная боль в горле, повышение температуры (бывает и без). Насморк и другие симптомы отсутствуют. Диагностировать инфекцию может стрептатест. Врач назначает лечение – антибиотик.

3.Грибковые инфекции

• Кандидоз полости рта. Почти всегда возникает либо у младенцев, либо у людей с истинным иммунодефицитом. При этом наблюдается белый творожистый налет во рту, сильную боль. Просто налеты на миндалинах не означает то, что есть кандидоз. При кандидозе полости рта медик выписывает противогрибковые препараты. При этом налеты на миндалинах не означает, что у вас ангина.

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