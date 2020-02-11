Почему болит грудь: ответ врача

Боль в молочных железах – неприятный симптом, который может не только доставлять дискомфорт, но и напугать женщину. Поэтому важно понимать, когда боль в грудных железах может быть безопасной, а когда нет.

Врач-гинеколог Виктория Силади рассказала, когда жалобы женщин, связанные с молочными железами, опасны.

Читайте также: Установили новую генетическую причину бесплодия

Мастальгия – боль молочной железы

Боль молочной железы весомый и распространенный симптом, до 70% женщин за жизнь в разном возрасте имеют жалобы на боли молочных желез.

Характер разный: циклический (зависит от менструального цикла), нециклические (не зависит), одно- или двусторонний.

Если характер боли четко ограничен определенным участком в молочных железах, это может указывать на разрыв кисты. А если боль нециклическая, причину боли ищут не только в железе.

ВАЖНО: только боль молочных желез при нормальном клиническом осмотре и картинами УЗИ/маммографии НЕ увеличивает риск рака молочной железы.



Боль в груди – очень распространенный симптом / Фото: Unsplash

Кисты

Простые кисты молочных желез относятся к доброкачественным не пролиферативным изменениям. Возникают они обычно в 35-50 лет. Их могут обнаружить случайно на маммографии или УЗИ или женщина сама "нащупывает" образование в железе. Или как вариант – имеющиеся жалобы на боли в молочной железе.

Мастопатия – что это? Мастопатия – это заболевание, при котором в молочных железах разрастается железистая ткань, что приводит к формированию доброкачественных новообразований.

Именно визуальный метод позволяет оценить характер кисты (простая, осложненная или комплексная). По BI-RADS определяется тактика. Простые кисты не требуют биопсии (BI-RADS2), только если женщину беспокоит боль или же есть подозрение на инфицирование или воспаление кисты или ее большие размеры.



Женщины должны регулярно проверять здоровье молочных желез / Фото: Unsplash

Простые кисты исчезают самостоятельно в течение пяти лет в 70% случаев.

Осложненные (категории BI-RADS2) можно наблюдать с частотой скрининга, а уже BI-RADS 3 – чаще, что 6 мес. Комплексные кисты представляют собой самый сложный вариант – они могут быть отнесены к подозрительным и потребовать проведения толстоигольной биопсии.

Обычно, если выполняется тонкоигольная биопсия, то киста может полностью исчезать после удаления из нее жидкости. Если этого не происходит, может быть проведена толстоигольная биопсия.

Некоторые женщины испытывают страх перед инструментальными вмешательствами в организм, но здравый смысл должен перевесить. Нет эффективного лечения кремами, примочками или травами/БАДами.