Почему болит копчик: причины и что делать

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Боли в копчике не стоит игнорировать
Боли в копчике не стоит игнорировать / phunusuckhoe.vn

Боль в копчике приносит немало дискомфорта. Боль бывает тупой, щемящей, но чаще - острой. Человек вынужденно отклоняется в сторону или вперед, чтобы уменьшить опору с копчика.

При возникновении острой боли в копчике и отсутствии лечения, вероятный переход симптома в хроническое состояние с периодами обострения после длительного сидения. Поэтому важно серьезно отнестись к появлению такой проблемы.

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Причины боли в копчике

К группе риска относят беременных и женщин послеродового периода, поскольку копчик может травмироваться во время родов.

Также боли в копчике могут быть после других травм или падений непосредственно на копчик.

Иногда причиной такой боли будет опухоль или метастазы.

В большинстве случаев найти причину боли может быть сложно. Ведь иногда для ее возникновения достаточно находиться в сидячем состоянии долгое время.

Однако, если симптом не проходит более 2 недель, стоит обратиться к врачу. В частности, необходимо исключить наличие заболеваний органов малого таза: матки, мочевого пузыря, простаты, прямой кишки.


Заболевания органов малого таза могут быть причиной боли в копчике

Диагностика болевых ощущений в районе копчика

Диагностировать причину недуга удается далеко не всегда с первого раза. Этому способствуют болевые ощущения, которые имеют свойство возникать совершенно внезапно и так же быстро исчезать через некоторое время.

Единственное, когда боль остается на долгое время и никуда не исчезает, так это при травмах. В этом случае поставить диагноз большого труда не составит, как и назначить лечение.

Тягучая ноющая боль может говорить об остеохондрозе, однако гораздо чаще она указывает на воспалительные заболевания половых органов: простатит у мужчин, воспаление у женщин.

Лечение боли копчика

Лечение боли в районе копчика должно быть комплексным. Применяется целый спектр различных средств, которые помогают избавиться от боли и самой причины заболевания. Стоит помнить, что лечить придется сопроводительные заболевания.

При неприятных ощущениях в копчике нужно убрать воспаление, если оно присутствует, восстановить кровообращение органов малого таза, избавиться от дефицита кальция в организме.

Лечение должен подбирать врач, самостоятельно экспериментировать с этим не следует.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Беременность и роды Травмы Желудочно-кишечный тракт
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