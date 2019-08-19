Сильная боль в ухе: что делать

Случаются такие ситуации, когда внезапно начало болеть ухо, а к врачу в ближайшее время никак не попасть.

ЛОР-врач Мария Евдокимова рассказала, какой должна быть первая помощь при боли уха у ребенка и взрослого.

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При боли в ухе осмотр врача обязателен.

Что делать, если болит ухо

Первое, что нужно сделать – дать обезболивающее. В первую очередь это ибупрофен в дозировке 10 мг/кг массы тела.

Легкая формула для подсчета – делим вес пополам, получаем количество нурофена в миллилитрах. Например, ребенок весит 12 кг, то его доза 6 мл сиропа.

Можно дать и парацетамол в дозировке 15 мг/кг. Легко посчитать – вес нужно умножить на 0,6.

После того, как вы дали обезболивающее, можно спокойно подождать до утра, чтобы посетить врача. Необязательно бежать к врачу в первые часы/минуты отита. Но если обезболивающее не помогло в течение часа, то это повод посетить врача в ближайшие часы.



Если обезболивающее не помогло – нужно обратиться к ЛОРу

До осмотра врача не нужно ничего капать в уши. Дело в том, что отит может быть с перфорацией (когда есть дырка в барабанной перепонке). При таких обстоятельствах нельзя капать капли, содержащие спирт, ведь можно повредить слух из-за ожога.

При абсолютно одинаковой боли в ушах отиты могут быть принципиально разные – средний, наружный грибковый, внешний бактериальный, фурункул уха. Поэтому не стоит самостоятельно себе ставить диагноз.

Выделения из уха в большинстве случаев являются признаком гнойного отита и требуют осмотра врача в ближайшее время для назначения антибактериальной терапии. Необходимость назначения антибиотика при отите определяет врач после анализа данных осмотра и анамнеза и продолжительностью отита. Нет необходимости сдавать анализ крови при отите.

Диагноз ставит лишь врач, после чего назначает лечение.

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