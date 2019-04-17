Почему болит в плечах: основные причины

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Боль в плече - причины боли и диагностика
Болят плечи / ourstyle.life

Боль в плечах может сигнализировать о наличии болезни. Плечевой сустав является одним из наиболее подвижных, но при неправильном повороте или нагрузке он может пострадать. Вследствие этого возникает боль.

Но иногда неприятные ощущения сигнализируют о серьезных заболеваниях, пишет Lifehacker.

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1. Растяжение связок

Возникает не только у профессиональных спортсменов, но и у людей, не занимающихся спортом. Например, к растяжению связок может привести ношение слишком тяжелых сумок. Боль усиливается, когда человек пробует подвигать суставом или прощупать пальцами.

2. Воспаление сухожилий (тендинит)

Тендинит возникает при регулярном повышении нагрузки. При тяжелой работе сухожилия трутся о поверхность сустава и воспаляются, что приводит к хронической ноющей боли.

3. Артрит или артроз плечевого сустава

Эти болезни приводят к воспалению суставов. При этом человек испытывает сильные приступы боли, ему трудно поднять руку или выполнить другие движения руками.

4. Поражение манжетки плеча

Появляется тогда, когда человек выполняет не совсем привычные для него движения. К примеру, когда человек красит потолок. Боль при этом возникает через один или же два дня.

Чому болить у плечах
Почему болит в плечах

5. Остеохондроз шейного отдела позвоночника

При остеохондрозе боль отдает в руку и усиливается при повороте головы.

6. Миалгия

Миалгия – это общее название болей в мышцах, в том числе и плечевых. Она возникает из-за ряда факторов, в частности, из-за переохлаждения, слишком долгого пребывания в той же позе, стресса, и тому подобное.

Человек при этом испытывает ноющую боль, которая усиливается при поднятии рук.

7. Проблемы с внутренними органами

В плече сосредоточено множество нервных окончаний, связанных с теми или иными внутренними органами. Поэтому часто болит что-то внутри, а отдает в плечо. Такой тип боли называют рефлекторным. Обычно она связана со всевозможными сердечными нарушениями – от стенокардии до инфаркта миокарда, а также пневмонией, патологиями печени, опухолями органов грудной клетки, внутренними кровотечениями, и тому подобное.

8. Травмы плеча

Перелом или вывих не всегда можно распознать сразу. Характерные симптомы: боль появляется после удара или падения на плечо и сопровождается отеком, изменением цвета кожных покровов, деформацией сустава или кости, ухудшением подвижности сустава.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Травмы
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