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Почему болит вульва и что с этим делать

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Вульводиния лечение и причины / barmer.de

Вульва – это женские наружные половые органы. А боль в ней без видимых причин называется вульводиния.

В США есть даже Национальная ассоциация по вульводинии. А в Украине об этом диагнозе молчат. И женщины часто не знают, как лечиться, рассказала гинеколог Дина Капачинская.

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Вульводиния – это хроническая боль в области вульвы без видимой причины.

Почему возникает боль в вульве

У кого-то есть боль в одной части вульвы, у кого-то – в нескольких, интенсивность боли тоже разная. Она бывает постоянной, а бывает вызвана введением тампона, половым актом, гинекологическим осмотром, даже длительным сиденьем и ношением обжатых колготок.

Это проблема не только гинекологическая. При необходимости для лечения подключают неврологов, дерматологов и психотерапевтов.

Неизвестно, к сожалению, что именно ее вызывает. Считают, что существуют благоприятные генетические и иммунологические факторы. Поэтому лечение симптоматическое, которое облегчает состояние женщины.

Лікування вільводинії підбирається індивідуально
Лечение вульводинии подбирается индивидуально \ chesapeakewomenshealth.com

Лечение вульводинии

Нет средства, которое точно поможет каждой женщине, нужно подбирать комбинацию препаратов или искать один препарат для облегчения боли.

Для этого используют системные обезболивающие, местные гормональные препараты, антидепрессанты, местные анестетики.

Также есть несколько способов, которые могут уменьшить боли:

  • Холодные компрессы на место боли;
  • Теплые ванночки с солями Эпсона;
  • Спать без белья;
  • Не использовать тампоны;
  • Избегать вещей, которые раздражают промежность;
  • Не ездить на велосипеде и лошадях;
  • Используйте лубрикант во время секса.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Женское здоровье
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