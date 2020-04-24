24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Почему больных COVID-19 врачей отправляют в отпуска, а не на больничный: комментарий Ляшко

- Читати новину українською
Инфицирование коронавирусом врача – это профессиональное заболевание / Иллюстративное фото (pixabay)

У главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко спросили, почему вообще есть такие случаи, когда больных коронавирусом врачей отправляют или просто в отпуск, или в отпуск "по собственному желанию".

На этот вопрос отвечал Ляшко в студии "Право на власть" вечером 23 апреля.

К теме Почему украинские врачи получили такой маленький аванс за борьбу с COVID-19: объяснение Ляшко

Этот вопрос оговорен. Мы будем выяснять, почему некоторые руководители учреждений здравоохранения до сих пор не сообщили Гоструду о том, что у них есть случаи профессионального заболевания, и не провели расследование,
– ответил Ляшко.

И объяснил, почему здесь говорится именно о профессиональном заболевании и при чем здесь Гоструд:

  • Инфицирование коронавирусом медицинского работника следует рассматривать как профессиональное заболевание. 
  • О каждом таком случае руководитель медучреждения обязан сообщить в Государственную инспекцию по вопросам труда.
  • Каждый случай заболевания медработника на коронавирус должны расследовать.

И если будет установлена связь заболевания медработника с оказанием медицинской помощи, то есть с выполнением профессиональных обязанностей, то этому медработнику установят случай профессионального заболевания с выплатой определенных льгот и компенсаций,
– подчеркнул Виктор Ляшко.

Итак, как подытожил главный санитарный врач Украины, проблема больничных для медработников, больных COVID-19, не является проблемой отсутствия какой-либо инструкции – проблема в отсутствии полноценного отчетности медучреждений Гоструду. 

Почему в Украине до сих пор не ввели электронные больничные: ответ Минздрава  в материале 24 канала.

Коронавирус в Украине: график и карта распространения

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Новости Здоровье Виктор Ляшко Лечение Больница Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Медицина Здоровье
Комментарии

Читайте также

23 апреля , 15:39 Коронавирус в Польше: в стране возросло количество смертей от COVID-19
Лікування 48813
23 апреля , 19:44 Пожар в Чернобыльской зоне: распространение огня остановили, но есть очаги тления
Новини України 138268
23 апреля , 20:56 Распространение коронавируса в мире – заболели уже более 2,6 миллиона человек: карта онлайн
Здорове життя 631022
23 апреля , 22:00 Сексуальная девушка-боец публикует фото обнаженного тела на карантине
Інші види спорту 14513
23 апреля , 14:30 Продлят ли карантин после 11 мая: прогноз
Новини України 879331
23 апреля , 19:06 Как работать дома и не потерять продуктивность: опыт IT-компаний
IT-бізнес 7233
23 апреля , 19:33 Коронавирус в России: количество новых случаев заражения за последние сутки самое высокое в мире
Лікування 295779
23 апреля , 17:36 В Украине проходят исследования 4 различных лекарственных средств против COVID-19, – Зеленский
Лікування 13637
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
23 апреля 15:03 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
20 апреля 06:41 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
18 апреля 12:01 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
16 апреля 10:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
16 апреля 07:40 Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: список
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей