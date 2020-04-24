Почему больных COVID-19 врачей отправляют в отпуска, а не на больничный: комментарий Ляшко

У главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко спросили, почему вообще есть такие случаи, когда больных коронавирусом врачей отправляют или просто в отпуск, или в отпуск "по собственному желанию".

На этот вопрос отвечал Ляшко в студии " Право на власть " вечером 23 апреля.

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Этот вопрос оговорен. Мы будем выяснять, почему некоторые руководители учреждений здравоохранения до сих пор не сообщили Гоструду о том, что у них есть случаи профессионального заболевания, и не провели расследование,

– ответил Ляшко.

И объяснил, почему здесь говорится именно о профессиональном заболевании и при чем здесь Гоструд:

Инфицирование коронавирусом медицинского работника следует рассматривать как профессиональное заболевание.

О каждом таком случае руководитель медучреждения обязан сообщить в Государственную инспекцию по вопросам труда.

Каждый случай заболевания медработника на коронавирус должны расследовать.

И если будет установлена связь заболевания медработника с оказанием медицинской помощи, то есть с выполнением профессиональных обязанностей, то этому медработнику установят случай профессионального заболевания с выплатой определенных льгот и компенсаций,

– подчеркнул Виктор Ляшко.

Итак, как подытожил главный санитарный врач Украины, проблема больничных для медработников, больных COVID-19, не является проблемой отсутствия какой-либо инструкции – проблема в отсутствии полноценного отчетности медучреждений Гоструду.

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