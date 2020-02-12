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Почему больных не привозят в больницы живыми: ответ Скалецкой

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Зоряна Скалецкая / 24 канал

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая раскрыла подробности того, как продолжается в Украине реформа экстренной медицинской помощи и что ожидать в 2020 году.

Об этом Зоряна Скалецкая рассказала в интервью журналистам 24 канала. По ее словам, реформа экстренной медицинской помощи продолжается с 2012 года, а в 2020 году Минздрав хочет завершить ее.

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Скалецкая отметила, что на обработку вызова должна идти максимум минута. Второе, что должно быть обеспечено для улучшения работы экстренной медицинской помощи, это подъезд и состояние машин.

"Мы планируем потратить один миллиард на закупку машин. При этом, понимаем этого будет еще недостаточно для всей страны. Но также общаемся по этому поводу с местными властями. В-третьих, состояние дорог. До тех больниц, куда должна доехать машина, должна быть проложена дорога", – отметила глава Минздрава.

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Скалецкая добавила, что одним из важных компонентов является также приемное отделение и то, чтобы в больнице было достаточно оборудования и медикаментов.

Як триває реформа екстреної медичної допомоги в Україні
Как проходит реформа экстренной медицинской помощи в Украине

Добавим, Министерство здравоохранения Украины начало первый этап трансформации экстренной медицинской помощи в мае 2019 года, приняв новую концепцию развития. Тогда н должности и.о. главы Минздрава была Ульяна Супрун, которая считала, что изменения должны улучшить качество и доступность экстренной помощи и повысить престижность работы работников этой сферы, в том числе обеспечить им достойную оплату труда.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Медицина Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Зоряна Скалецкая
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