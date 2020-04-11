Почему больных пневмонией начали проверять на коронавирус: ответ Минздрава
Минздрав изменил алгоритм по тестированию больных коронавирусом. Будут проверять всех с диагнозом пневмония, даже летальные случаи.
Минздрав хочет увеличить количество тестирований на коронавирусную болезнь. Именно поэтому на COVID-19 будут проверять всех с диагнозом пневмония.
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Селекционный материал отобрали даже у умерших людей, которым ранее диагностировали воспаление легких, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.
Раньше не все больные пневмонией подвергались алгоритму тестирования, поэтому не у всех больных забирался материал для исследований. Сейчас, во избежание дублирования сочетания различных инфекций, решили тестировать все диагностированные пневмонии,
– пояснил Ляшко.
По состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировано 2 513 случаев заболевания коронавирусом. Из них 73 человека умерли, а 79 выздоровели.
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