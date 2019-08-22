Почему бывает сложно широко открыть рот

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Почему бывает сложно широко открыть рот
Почему бывает сложно широко открыть рот / physioactive.ca

Иногда у человека возникают трудности с открытием рта. Помолчать, конечно, иногда бывает полезно, но не когда это серьезный симптом.

Нейромышечный стоматолог, ортопед Игорь Красноперов рассказал, почему иногда сложно открыть рот.

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1. Проблемы с зубочелюстным аппаратом

  • нарушение прикуса;
  • неправильно проведенное лечение зубов или протезирование;
  • бруксизм и его последствия;
  • травмы челюстного аппарата;
  • смещение суставного диска;
  • травмы суставной капсулы;
  • отечность вследствие воспалительных реакций в околосуставной области;
  • аномалии зубных рядов.

2. Миогенные причины

  1. Гипертонус мышц.
  2. Тонический спазм.
  3. Перегрузки мышц при жевании (особенно при склонности жевать на одной стороне).
  4. Повышенная речевая нагрузка (более профессиональная).

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3. Психогенные причины

Перенапряжение и нервные стрессы, которые могут отражаться на работе мышц лица и подвижности сустава.

Непосредственно в суставе нервных окончаний нет, поэтому он болеть не может, но могут быть болевые ощущения в области шеи, головы, ушей, висков, сдавливание глаз, зубная боль.

Чаще всего эта проблема возникает во взрослом возрасте и со временем может увеличиваться.

Худший вариант развития болезни без какого-либо лечения – это вывих, который нельзя вправить, и анкилозирование (полное обездвиживание височно-нижнечелюстного сустава).

При трудностях при открывании рта – обязательно нужно обратиться к врачу – нейромышечному стоматологу. Он выявит причину, поставит диагноз и назначит соответствующее лечение в зависимости от клинической ситуации.

При проблемах з відкриттям рота зверніться до нейром'язового стоматолога
При проблемах с открытием рта обратитесь к нейромышечному стоматологу

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Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Стоматология
Источник: Здоров'я 24
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