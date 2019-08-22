Почему бывает сложно широко открыть рот
Иногда у человека возникают трудности с открытием рта. Помолчать, конечно, иногда бывает полезно, но не когда это серьезный симптом.
Нейромышечный стоматолог, ортопед Игорь Красноперов рассказал, почему иногда сложно открыть рот.
Читайте также: Отбеливает зубы и не только: разрушили мифы о зубной пасте
1. Проблемы с зубочелюстным аппаратом
- нарушение прикуса;
- неправильно проведенное лечение зубов или протезирование;
- бруксизм и его последствия;
- травмы челюстного аппарата;
- смещение суставного диска;
- травмы суставной капсулы;
- отечность вследствие воспалительных реакций в околосуставной области;
- аномалии зубных рядов.
2. Миогенные причины
- Гипертонус мышц.
- Тонический спазм.
- Перегрузки мышц при жевании (особенно при склонности жевать на одной стороне).
- Повышенная речевая нагрузка (более профессиональная).
3. Психогенные причины
Перенапряжение и нервные стрессы, которые могут отражаться на работе мышц лица и подвижности сустава.
Непосредственно в суставе нервных окончаний нет, поэтому он болеть не может, но могут быть болевые ощущения в области шеи, головы, ушей, висков, сдавливание глаз, зубная боль.
Чаще всего эта проблема возникает во взрослом возрасте и со временем может увеличиваться.
Худший вариант развития болезни без какого-либо лечения – это вывих, который нельзя вправить, и анкилозирование (полное обездвиживание височно-нижнечелюстного сустава).
При трудностях при открывании рта – обязательно нужно обратиться к врачу – нейромышечному стоматологу. Он выявит причину, поставит диагноз и назначит соответствующее лечение в зависимости от клинической ситуации.
При проблемах с открытием рта обратитесь к нейромышечному стоматологу
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.