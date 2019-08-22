Почему бывает сложно широко открыть рот

Иногда у человека возникают трудности с открытием рта. Помолчать, конечно, иногда бывает полезно, но не когда это серьезный симптом.

Нейромышечный стоматолог, ортопед Игорь Красноперов рассказал, почему иногда сложно открыть рот.

Читайте также: Отбеливает зубы и не только: разрушили мифы о зубной пасте

1. Проблемы с зубочелюстным аппаратом

нарушение прикуса;

неправильно проведенное лечение зубов или протезирование;

бруксизм и его последствия;

травмы челюстного аппарата;

смещение суставного диска;

травмы суставной капсулы;

отечность вследствие воспалительных реакций в околосуставной области;

аномалии зубных рядов.

2. Миогенные причины

Гипертонус мышц. Тонический спазм. Перегрузки мышц при жевании (особенно при склонности жевать на одной стороне). Повышенная речевая нагрузка (более профессиональная).

3. Психогенные причины

Перенапряжение и нервные стрессы, которые могут отражаться на работе мышц лица и подвижности сустава.

Непосредственно в суставе нервных окончаний нет, поэтому он болеть не может, но могут быть болевые ощущения в области шеи, головы, ушей, висков, сдавливание глаз, зубная боль.

Чаще всего эта проблема возникает во взрослом возрасте и со временем может увеличиваться.

Худший вариант развития болезни без какого-либо лечения – это вывих, который нельзя вправить, и анкилозирование (полное обездвиживание височно-нижнечелюстного сустава).

При трудностях при открывании рта – обязательно нужно обратиться к врачу – нейромышечному стоматологу. Он выявит причину, поставит диагноз и назначит соответствующее лечение в зависимости от клинической ситуации.



При проблемах с открытием рта обратитесь к нейромышечному стоматологу

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.