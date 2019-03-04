Почему человек смеется, когда его щекочут

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Почему щекотка заставляет людей смеяться
Почему щекотка заставляет людей смеяться / divany.hu

В зависимости от того, как человек реагирует на щекотку, она может быть забавной игрой, временным раздражителем или же неприятным переживанием.

Существует два вида щекотки. Первый вид – книсмесис – чуточку раздражающее ощущение, которое вызвано легкими движениями по телу, пишет BBC. Второй вид– гаргалесис, который вызывает щекотку более сильным надавливанием на кожу.

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Когда к вашей коже прикасаются, то нервные окончания под ней посылают электрические сигналы в мозг.

via GIPHY

Мы смеемся от щекотки, потому что сразу две зоны мозга реагируют на это ощущение – зона, которая анализирует прикосновения, и та зона, которая создает удовольствие. Конечно, щекотка не всегда приятна.

Щекотка может влиять на зону, которая заставляет человека паниковать, столкнувшись с опасностью. Как ни странно, смех от щекотки может быть примитивным механизмом защиты, что указывает на покорность хищнику.

Обычно людям щекотно за шеей, на боках и под мышками.

via GIPHY

Почему не можем пощекотать сами себя? Это связано с мозжечком, который следит за нашими движениями. Он различает ожидаемые и неожиданные ощущения. То есть он знает, что вы делаете, и слишком умен, чтобы реагировать на эти движения.

Некоторые люди с такими болезнями как шизофрения могут щекотать сами себя. Это возникает из-за того, что их мозжечок не может распознавать действия, которые они совершили по собственной инициативе.

Даже некоторые животные чувствуют щекотку. Акулы могут ощущать книсмесис, когда их щекочут немножко выше челюстей. Гаргалесис знаком только шимпанзе, гориллам и орангутангам. У них это может быть формой социальной связи или передачей  потомству знаний об уязвимых местах.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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