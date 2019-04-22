Почему давление не снижается после приема лекарства: 11 причин
Люди с высоким давлением не знают, какие препараты им помогут снизить давление. Но бывают случаи, когда препараты неэффективны и давление не снижается.
- 11. Несоблюдение рекомендаций врача
- 22. Слишком большое употребление соли
- 33. Прием обезболивающих или других препаратов
- 44. Лекарства не работают на полную
- 55. Употребление алкоголя
- 66. Ожирение или набор веса
- 77. Резистентная артериальная гипертония
- 88. Синдром обструктивного апноэ сна
- 99. Замена препаратов в аптеке
- 1010. Неисправный тонометр и неправильное измерение артериального давления
- 1111. Неправильно подобранные дозы или компоненты лечения
Кардиолог Этери Колесник рассказала, почему давление не снижается после применения специальных препаратов.
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1. Несоблюдение рекомендаций врача
Это главная причина. Это возникает, когда правильно назначенное лечение принимается не в то время, не в той дозе и не так, как должно. Поэтому лекарства не работают.
2. Слишком большое употребление соли
Соль задерживает воду в организме, что приводит к повышению давления. Ограничение соли для пациента с артериальной гипертензией составляет 5 граммов в сутки.
Чтобы точно следовать этому ограничению, вообще не стоит солить пищу. При этом можно употреблять скрытую соль небольшими порциями в соусах, колбасных изделиях, полуфабрикатах и фастфуде, сыре, выпечке и хлебе, готовых блюдах на вынос.
3. Прием обезболивающих или других препаратов
Если принимаете лекарства и лекарства от давления, то некоторые комбинации могут повышать давление. Поэтому стоит проконсультироваться с врачом и подобрать оптимальный вариант.
4. Лекарства не работают на полную
Максимум действия некоторых препаратов возникает не сразу, через 14-21 день приема. Поэтому для достижения эффекта нужно подождать.
5. Употребление алкоголя
Эпизодическое или регулярное влияет на то, что лекарства для снижения давления не подействуют.
6. Ожирение или набор веса
7. Резистентная артериальная гипертония
Это гипертония, которая, несмотря на все попытки врачей и различные подходы, стойка к лечению. Такое бывает крайне редко – менее 10% случаев.
8. Синдром обструктивного апноэ сна
9. Замена препаратов в аптеке
Не стоит заменять препараты на более дешевые аналоги. Если врач назначил вам конкретные лекарства. В большинстве случаев после "рекомендаций в аптеке" пациенты возвращаются с другим составом препаратов или неправильной дозировкой, а не с тем, которые им необходимы.
10. Неисправный тонометр и неправильное измерение артериального давления
Такое тоже бывает. Нужно отдавать свои тонометры на проверку раз в год – это залог корректных результатов и вашего спокойствия.
Отдавайте свой тонометр ежегодно на проверку
11. Неправильно подобранные дозы или компоненты лечения
Этот вопрос решается только в кабинете врача изменением схемы терапии.
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