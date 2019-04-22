Почему давление не снижается после приема лекарства: 11 причин

Люди с высоким давлением не знают, какие препараты им помогут снизить давление. Но бывают случаи, когда препараты неэффективны и давление не снижается.

Кардиолог Этери Колесник рассказала, почему давление не снижается после применения специальных препаратов.

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Это главная причина. Это возникает, когда правильно назначенное лечение принимается не в то время, не в той дозе и не так, как должно. Поэтому лекарства не работают.

Соль задерживает воду в организме, что приводит к повышению давления. Ограничение соли для пациента с артериальной гипертензией составляет 5 граммов в сутки.

Чтобы точно следовать этому ограничению, вообще не стоит солить пищу. При этом можно употреблять скрытую соль небольшими порциями в соусах, колбасных изделиях, полуфабрикатах и фастфуде, сыре, выпечке и хлебе, готовых блюдах на вынос.

Если принимаете лекарства и лекарства от давления, то некоторые комбинации могут повышать давление. Поэтому стоит проконсультироваться с врачом и подобрать оптимальный вариант.

Максимум действия некоторых препаратов возникает не сразу, через 14-21 день приема. Поэтому для достижения эффекта нужно подождать.

Эпизодическое или регулярное влияет на то, что лекарства для снижения давления не подействуют.

Это гипертония, которая, несмотря на все попытки врачей и различные подходы, стойка к лечению. Такое бывает крайне редко – менее 10% случаев.

Не стоит заменять препараты на более дешевые аналоги. Если врач назначил вам конкретные лекарства. В большинстве случаев после "рекомендаций в аптеке" пациенты возвращаются с другим составом препаратов или неправильной дозировкой, а не с тем, которые им необходимы.

Такое тоже бывает. Нужно отдавать свои тонометры на проверку раз в год – это залог корректных результатов и вашего спокойствия.



Отдавайте свой тонометр ежегодно на проверку

Этот вопрос решается только в кабинете врача изменением схемы терапии.

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