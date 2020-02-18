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Почему даже хорошие врачи могут диагностировать вегето-сосудистую дистонию

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Почему врачи ставят диагноз ВСД / Unsplash

Все врачи, пользующиеся доказательной медициной, знают, что диагноза "вегето-сосудистая дистония" (ВСД) не существует. Но некоторые из них продолжают его ставить.

Об этом рассказала невролог Елена Гайворонская.

Также на тему: Диагноза "вегето-сосудистая дистония" не существует, – Минздрав

Почему ставят диагноз ВСД

  • Часто диагноз ВСД ставят, чтобы обосновать назначение анализов и других обследований. Идет дифференциальная диагностика, которая позволяет пациенту бесплатное обследование. Так он сможет исключить анемию, проверить функцию печени и т. д. Кстати, исключение серьезных заболеваний обладает ощутимым и психотерапевтическим эффектом.
  • Есть диагноз, который установлен, но он не из сферы компетенции врача и страховая компания может не оплатить случай. Нередки случаи, когда у пациента тревожно-депрессивное расстройство, но невролог или терапевт не может выставить такой диагноз без консультации психиатра. А к психиатру или невозможно попасть, нет грамотного специалиста, либо пациент категорически против и не хочет идти. Главное – понимать, какое заболевание у пациента на самом деле, и назначать правильное лечение.

ВСД інколи діагностують, щоб продовжити обстеження
ВСД иногда диагностируют, чтобы продолжить обследование / unsplash.com

  • Есть необходимость нескольких обзоров. Например, нужно разъяснить пациенту его заболевания, комментировать назначения других специалистов.

Более печальные ситуации

  • Врачу никогда разбираться с пациентами. На прием одного пациента в поликлинике дается 12-15 минут, значительная часть этого времени уходит на заполнение бумажек. Если пациент сложен, а под дверью недовольная толпа, врачу проще поставить ВСД и не разбираться.
  • Эмоциональное выгорание врача из-за низких зарплат, завышенных требований и необоснованных жалоб. "Что Вы хотите, у Вас ВСД. Следующий". От этого страдают и пациенты, и сам врач.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Медицина Мозг Новости Здоровье Здоровье Лечение
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