Почему детектор лжи – ложь

Вы заметили что в последнее время на ТВ появилось много программ с применением детектора лжи, политики на каждом шагу кричат о полиграфе, но современная психиатрия считает этот прибор профанацией.

Ценность детектора лжи опровергнута на его родине – в США. Известный психолог и психиатр Дэвид Ликен первым провел научные исследования полиграфа в 1974 году.

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Почему полиграф не работает?

Детектор лжи не только не обнаружил виновных – хуже: аппарат дал много ложных положительных результатов, то есть обвинил невиновных.

"Псевдонаука", – подчеркнул Ликен, который более чем на 50 делах в судах протестовал против использования результатов исследования на детекторе лжи в качестве доказательства.

Его выступление перед Американским Конгрессом привело к тому, что в 1988 был принят Закон о защите работников от исследований на полиграфе. С тех пор частные предприятия не имеют права обследовать своих сотрудников на детекторе лжи, но американские власти продолжают это делать.

Физиологические параметры, замеренные аппаратом, ничего не значат: человек, который боится незаслуженных обвинений, будет потеть так же сильно, как человек, который боится разоблачения.

Также следует понимать, что эффективность полиграфа невозможно проверить с помощью двойного контролируемого эксперимента, как это делается, например, в медицине. Ведь полиграф только фиксирует физиологические показания, а вывод о том, лжет человек или нет, делает уже сам полиграфолог. А людям свойственно ошибаться, даже если они этого не хотят.

Когда полиграф может быть полезен?

Более полезен один из вариантов полиграфа, который основан на выявлении воспоминаний, который называется "тест скрытой информации" (Concealed Information Test). Им проверяют, обладает ли исследуемое лицо информацией, которая известна только преступнику и полиции.

Подозреваемому предлагается ряд вопросов. Например, вы показываете пять картинок с изображениями огнестрельного оружия или картинки с изображениями автомобилей определенных цветов. Идея заключается в том, что обвиняемый, тоже подключенный к полиграфу, даст другую физиологическую реакцию, когда узнает картинку с изображением предмета, имеющего отношение к совершению преступления.



Полиграф не считают доказательством в суде в большинстве стран

При этом вероятность обвинения невиновного при одном вопросе составляет 20%. А при использовании пяти вопросов, когда вероятности умножаются, составит менее 0,03%.

Также полиграф – это отличный способ запугать человека или ввести его в заблуждение. Например, при приеме на работу он очень хорошо отпугивает нечестных или несерьезных кандидатов. Люди узнают, что будет полиграф, который "невозможно обмануть", и те, у кого есть "скелеты в шкафу", не приходят на собеседование, освобождая место честным и целеустремленным.

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