Почему дети показывают свои половые органы и когда стоит насторожиться

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Иллюстрация / raisingchildren.net.au

В возрасте до 5 лет ребенок проживает этап полового самосознания и учится определять кто он – мальчик или девочка и чем отличаются мальчики от девочек.

Сексолог Ольга Василенко отметила: в действиях ребенка, касающихся интереса к строению двух полов, нет ничего сексуального.

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Это взрослые не могут понять, почему мальчик подглядывает за мамой, задирает футболку чтобы посмотреть на грудь и с интересом смотрит на смену подгузника младшей сестренки.

Так же, как и девочки наблюдают за мальчиками и пытаются понять, чем они отличаются.

Такие действия являются нормальными. Это важный этап, который должен прожить каждый ребенок. Иными словами, каждый ребенок вживую должен увидеть половые органы другого пола и понять разницу строения.

Сексолог отмечает, что это не раннее пробуждение сексуальности и извращение и родителям не стоит беспокоиться.


Каждый ребенок смотрел в этом возрасте на гениталии, чтобы понять разницу строения мужчины и женщины.

Когда этот интерес может повредить

Обычно достаточно несколько раз посмотреть на гениталии другого пола, чтобы обуздать интерес. Бить тревогу надо тогда, когда ребенок просит показать гениталии регулярно в течение длительного времени, имитирует в игре секс и заставляет другого ребенка с ним играть в секс.

Как нужно реагировать взрослым

Родителям к этому нужно спокойно относиться, не кричать, наказывать или высмеивать. Объясните разницу строения мужчины и женщины, показажите картинки с примерами подходящими по возрасту ребенку.

Не думайте, что это ненормально. Если вы будете устраивать скандал, то это может повлиять на психику ребенка. Он будет думать, что половые органы – нечто грязное и запрещенное. Также могут возникать психические проблемы, если родители будут показывать свое слишком набожное поведение.

Поэтому, если дети просят показать половые органы друг друга, то в этом нет ничего страшного и опасного, это здоровый интерес.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Секс Дети
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