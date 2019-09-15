Почему детям нельзя переедать: объяснение ученых

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Дети, которые переедают в детстве, склонны болеть анорексией
Дети, которые переедают в детстве, склонны болеть анорексией / ua.depositphotos.com

Ученые провели исследования, согласно которым оказалось, что дети с нездоровыми пищевыми привычками в подростковом возрасте получают немало проблем.

Ученые отмечают, что нездоровые привычки в детстве связаны с анорексией и перееданием у подростков.

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Неправильное пищевое поведение в детстве – формирует личность склонную к различным психологическим и пищевым расстройствам.

В частности, если ребенок суетится во время еды, в будущем он может быть склонным к нервной анорексии, а переедание чревато булимией и ожирением.

Также результаты выявили, что молодежь, которая переживала в детстве, на 6% чаще болела  пищевыми расстройствами в позднем подростковом возрасте.


Психологическое здоровье ребенка – основа его крепкого здоровья в будущем

Полученные данные могут помочь изучению пищевых расстройств и их предотвращению.

Ученые отмечают, что расстройства пищевого поведения относятся к сложным и трудно поддаются лечению. Ведь, они формируются под влиянием биологических, экологических, психологических и поведенческих факторов.

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Теги: Здоровье Здоровое питание Новости Здоровье Дети Психология
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