Почему детям нельзя переедать: объяснение ученых
Ученые провели исследования, согласно которым оказалось, что дети с нездоровыми пищевыми привычками в подростковом возрасте получают немало проблем.
Ученые отмечают, что нездоровые привычки в детстве связаны с анорексией и перееданием у подростков.
Читайте также: Как приучить детей к здоровому питанию: действенные советы
Неправильное пищевое поведение в детстве – формирует личность склонную к различным психологическим и пищевым расстройствам.
В частности, если ребенок суетится во время еды, в будущем он может быть склонным к нервной анорексии, а переедание чревато булимией и ожирением.
Также результаты выявили, что молодежь, которая переживала в детстве, на 6% чаще болела пищевыми расстройствами в позднем подростковом возрасте.
Психологическое здоровье ребенка – основа его крепкого здоровья в будущем
Полученные данные могут помочь изучению пищевых расстройств и их предотвращению.
Ученые отмечают, что расстройства пищевого поведения относятся к сложным и трудно поддаются лечению. Ведь, они формируются под влиянием биологических, экологических, психологических и поведенческих факторов.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.