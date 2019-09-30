Любой человек не должен делать то, что ему не нравится. Однако часто причины отказа от орального секса скрываются значительно глубже.

Журналистка и сексолог Маша Арзамасова рассказала о наиболее частых причинах, почему девушки отказываются от орального секса. Также она добавила, что точную причину отказа всегда можно узнать, просто спросив у своей партнерши это напрямую.

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Неуверенность в себе

У девушки или не было опыта, или он слишком мал и она боится, что у нее ничего не выйдет, а парень в ней разочаруется. Сексолог рассказала, что ей пишут тонны таких писем вроде "Я не умею. Боюсь, что сделаю что-то не так. Не знаю, что нужно делать."

В таких случаях всегда стоит разговаривать. Если вы – девушка, то поговорите с парнем, признайтесь честно, что у вас не было опыта и вы боитесь, что что-то не получится. Попросите дать вам обратную связь и помочь, ведь не уметь что-то – это нормально.

Если вы – парень, ни в коем случае не смейтесь над партнершей, ведь в ваших же интересах открыть ее, а не затравить. Расскажите, что хотите получить, и если дело дошло до оральных ласк, мягко управляйте ею.



Почему женщины не хотят заниматься оральным сексом

Страх чем-то заразиться

У девушек часто есть страх заразиться инфекциями, передающимися половым путем. Во время орального секса процент заражения инфекциями снижается, но все равно остается достаточно большим.

Если причина в этом, сделайте это с презервативом. Если партнер постоянный, всегда можно сдать анализы и узнать все риски.

Важно! Не забывайте об интимной гигиене, особенно, если это оральный секс.

Стереотипное мышление

К сожалению, мужчины сами же часто порождают у женщин такое мнение, что "оральные ласки – дело проституток". Это очень долгая работа над изменением мышления и истреблением стереотипов.

Для начала, можно дать почитать партнерше или партнеру блог сексолога, возможно, со временем мнение изменится.

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