Почему дневной сон пожилых людей может быть тревожным сигналом

Пожилым людям, которые спят днем, может угрожать ряд серьезных заболеваний, в частности: диабет, рак и высокое кровяное давление.

В исследовании приняли участие 10 930 взрослых людей. Известно, что 34% из них были в возрасте от 65 лет, сообщает Medical Xpress.

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С интервалом в 3 года, исследователи дважды опросили участников исследования в телефонном режиме.

Исследование показало, что люди, которые сообщили о дневном сне во время первого опроса, вдвое чаще болели раком и имели повышенный риск развития диабета или высокого артериального давления в 2,3 раза (по сравнению с теми, кто не спал днем).

Зато с 840 человек, которые сообщили о дневном сне во время первого интервью – 6,2%, заболели диабетом и 2,4% раком. А вот среди тех участников исследования, которые не спали днем, диабетом заболели 2,9%, а раком – 0,8%.



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В общем люди, которые только во время второго опроса признались, что спят днем, на 50% чаще имели болезни опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: артрит, тендинит, волчанка и др.

Пожилые люди, которые сообщали дважды подряд о дневном сне, имели больший риск развития сердечных заболеваний в 2,5 раза.

Важно, что результаты остались теми же даже после того, как исследователи учли и другие факторы, которые могут влиять на дневную сонливость.

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