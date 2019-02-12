Почему доброта полезна для здоровья: 5 причин

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Добрые дела полезны для здоровья
Добрые дела полезны для здоровья / pixabay.com

Доброта дает тому, кто его делает, огромное удовольствие. Этот эффект можно сравнить с дозой сильнодействующих веществ.

Этот эффект называют "теплым светом" (warm glow), его могут чувствовать доноры, волонтеры и другие добрые люди, говорится в статье Тhe conversation.

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Быть щедрым и делать подарки даже приятнее, чем тратить деньги на себя, показали опросы, проведенные американскими и канадскими учеными.

Вот еще 5 причин, почему стоит делать добро:

Это передается. Человек, которому вы сделали добро, обычно улыбается и благодарит вас за услугу или подарок. При этом ваш мозг автоматически копирует эту эмоцию, и чем ближе человек – тем сильнее эффект (по тому же принципу вам плохо, когда у близких что-то идет не так).

Это дарит ощущение перемен к лучшему. Другу, который тяжело переживает разрыв с девушкой, стало легче после вашего звонка, петицию против живодеров отправили в министерство, – день не прожит зря.

добро

Волонтеры испытывают эффект "теплый свет", который появляется после добрых дел

Это укрепляет отношения. Добрых все любят, с ними хотят дружить, а если они занимаются социальной работой, то наверняка легко находят общий язык с новыми людьми. Не говоря о том, сколько друзей по всему миру у волонтеров-путешественников.

Это формирует идентичность. Даже мелочи укрепляют нашу веру в то, как мы прекрасны, а уже донорство и членство в благотворительной организации тем более (подробнее в работе американского психолога Майкла Тидуелла). В недавнем исследовании у подростков спросили, что для них значит добро. Оно "улучшает тебя и делает целостной личностью", отметили участники.

Добро возвращается. Нет, мы не о карме, все проще: люди скорее помогут тому, кто в прошлом был к ним добр, так что хорошие дела – прибыльная инвестиция.

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Теги: Здоровье Психология Волонтеры
Источник: 24 Канал
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