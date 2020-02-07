Почему есть руками вкуснее: ответ психологов

Психологи пришли к выводу, что если есть руками, а не столовыми приборами, – еда действительно вкуснее. Кроме того, это помогает во время диеты, когда человек пытается не съесть лишнего.

Атмосфера и тактильные ощущения имеют значение даже во время питания, сообщает Journal of Retailing.

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Психологи провели два эксперимента. К первому они привлекли 45 студентов, которых разделили на 2 группы и предложили им попробовать сыр. Правда, перед дегустацией участникам исследования необходимо было осмотреть и оценить блюдо.

Несмотря на то, что ни одна группа не демонстрировала своего расположения к этому сыру в ходе опроса, те участники, которые ели руками, считали этот сыр более вкусным и аппетитным.

Во время следующего эксперимента исследователи разделили на две группы 145 добровольцев. Часть из них придерживалась здорового образа питания и не позволяла себе лишнего в отличие от своих коллег – они любили поесть.

Теперь участникам предложили мини-пончики в пластиковой коробочке. Как и во время прошлого эксперимента, первая группа пользовалась шпажками, а другая ела руками. Но они все еще должны были оценить пищу перед тем, как приступить к трапезе.

Те участники, которые уже были настроены на самоконтроль, больше наедались из рук, чем те, кто любил поесть и ни в чем себя не ограничивал.

Специалисты подозревают, что таким образом проявляется побочный эффект процесса самоконтроля. Прикосновение здесь играет важную роль и влияет на поведение, если человек планирует себя ограничить, ведь человек буквально чувствует пищу.

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