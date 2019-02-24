Почему геев больше среди младших братьев: научное объяснение

В научной литературе описан "эффект старшего брата": чем больше у мальчика старших братьев, тем вероятнее, что он вырастет геем.

Канадские исследователи смогли объяснить эту теорию с генетической точки зрения.

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Ученые обнаружили, что у матерей геев повышен уровень антител к белку NLGN4Y, связанному с Y-хромосомой. При этом самый высокий уровень – у женщин, родивших нескольких мальчиков.

С рождением каждого последующего мальчика уровень антител в крови матери возрастает. Критическая концентрация антител через белок NLGN4Y влияет на зону мозга, которая отвечает за сексуальное влечение. Таким образом, гомосексуальность может быть следствием иммунного ответа материнского организма на белок, важен в развитии мозга эмбриона.

Гомосексуальность может возникать из-за иммунной реакции матери

В работе приняли участие 159 добровольцев. Из них 59 были матерями гетеросексуальных мужчин (среди их детей могли быть женщины), 48 – матерями гомосексуальных мужчин (в них могли быть и другие дети), 16 женщин никогда не рожали сыновей. В 13 случаях возраст детей не позволял определить их сексуальную ориентацию. Еще несколько женщин были матерями мужчин-транссексуалов или бисексуалов. И 12 испытуемых были мужчинами.

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