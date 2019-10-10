Почему хочется вредной пищи, после бессонной ночи
Наверняка вы замечали, что если не удается хорошо выспаться ночью, утром так и хочется съесть что-то жирное и калорийное.
Ученые из Северо-Западного университета штата Иллинойс провели эксперимент и объяснили такую закономерность.
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Как проходил эксперимент
Одна группа людей спала достаточно, а другая по четыре часа в день. Затем участников группы поменяли местами и повторили исследование.
Добровольцев обеспечили трехразовым питанием, кроме того, они могли есть со шведского стола.
Эксперимент показал, что те, кто спал мало, чаще выбирали вредную пищу: пончики, картофельные чипсы, шоколадное печенье.
Недостаток сна побуждает есть нездоровую пищу
Почему организм требует вредную пищу
Ученые отмечают, что, во-первых, в организме недостаточно спавших участников, произошли биохимические изменения, а во-вторых, они имели пониженную активность грушевидной коры – участка мозга, отвечающего за обоняние и отправляющего сигналы в другой участок мозга – островок, участвующий в регуляции моторики желудка.
Следовательно, ученые предполагают, что обонятельные рецепторы могут работать иначе в случае, если человек спит недостаточно.
А именно – мы пытаемся получить больше энергии из еды, чем нам нужно на самом деле.
Недосыпание делает мозг уязвимым и чувственным к привлекательным запахам пищи,
– резюмируют авторы исследования.
Исследование еще раз подтверждает, что полноценный сон крайне важен для нашего организма.
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