Почему хочется вредной пищи, после бессонной ночи

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Почему мы едим вредную пищу
Почему мы едим вредную пищу / stern.de

Наверняка вы замечали, что если не удается хорошо выспаться ночью, утром так и хочется съесть что-то жирное и калорийное.

Ученые из Северо-Западного университета штата Иллинойс провели эксперимент и объяснили такую закономерность.

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Как проходил эксперимент

Одна группа людей спала достаточно, а другая по четыре часа в день. Затем участников группы поменяли местами и повторили исследование.

Добровольцев обеспечили трехразовым питанием, кроме того, они могли есть со шведского стола.

Эксперимент показал, что те, кто спал мало, чаще выбирали вредную пищу: пончики, картофельные чипсы, шоколадное печенье.


Недостаток сна побуждает есть нездоровую пищу

Почему организм требует вредную пищу

Ученые отмечают, что, во-первых, в организме недостаточно спавших участников, произошли биохимические изменения, а во-вторых, они имели пониженную активность грушевидной коры – участка мозга, отвечающего за обоняние и отправляющего сигналы в другой участок мозга – островок, участвующий в регуляции моторики желудка.

Следовательно, ученые предполагают, что обонятельные рецепторы могут работать иначе в случае, если человек спит недостаточно.

А именно – мы пытаемся получить больше энергии из еды, чем нам нужно на самом деле.

Недосыпание делает мозг уязвимым и чувственным к привлекательным запахам пищи,
– резюмируют авторы исследования.

Исследование еще раз подтверждает, что полноценный сон крайне важен для нашего организма.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь
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