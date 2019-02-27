Почему храпит ребенок и чем это опасно

17 Читати новину українською
Почему возникает храп у детей
Почему возникает храп у детей / pixabay.com

У детей в 99,9% случаев громкое ночное дыхание и храп связаны с увеличенными аденоидами (разрастание носоглоточной миндалины – верхняя часть горла за носом).

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала Юлия Шуклина, врач-оториноларинголог, руководитель направления хирургии головы и шеи МС "Добробут".

Читайте также: Три причины, из-за которых возникает храп

В то же время бывают ситуации, когда ребенок внезапно начинает храпеть или плохо дышать одной половиной носа. Такая ситуация связана с инородным телом в носу (дети часто засовывают себе в нос монетки, части растений, бусинки и другие предметы).

Хропіння в дітей
Храп у детей может возникать из-за постороннего предмета в носу

При резком нарушении носового дыхания через одну половину носа надо срочно обращаться за помощью, поскольку инородное тело может травмировать слизистую оболочку носа и вызвать кровотечение или продвинуться дальше по дыхательным путям и попасть в трахею и бронхи.

 
Врач-оториноларинголог Юлия Шуклина
"Бывают и другие опасные для жизни ребенка ситуации: у нас был случай, когда малыш засунул в нос маленькую батарейку. Родители не сразу обратили внимание, и батарейка начала разлагаться, в результате у малыша, кроме проблем с носовым дыханием, было еще и отравление химическими веществами".

Подробнее о храпе у взрослых и детей – читайте в материале.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
KAZKA отказалась от участия в Евровидении-2019
сегодня
1212
Теги: Дети Новости Здоровье Медицина Профилактика заболеваний Лечение Здоровье
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
26 февраля 19:41 Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
265
Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
25 февраля 16:00 Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
Олександр Бевза 385
"Будь мужиком или умри": как маскулинность убивает мужчин
25 февраля 08:42 "Будь мужиком или умри": как маскулинность убивает мужчин
810
Особенности тренировки и питания во время беременности: секреты успешных родов
24 февраля 09:23 Особенности тренировки и питания во время беременности: секреты успешных родов
Ольга Задорожна 254
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
23 февраля 12:31 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 7842
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук