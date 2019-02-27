Почему храпит ребенок и чем это опасно

У детей в 99,9% случаев громкое ночное дыхание и храп связаны с увеличенными аденоидами (разрастание носоглоточной миндалины – верхняя часть горла за носом).

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала Юлия Шуклина, врач-оториноларинголог, руководитель направления хирургии головы и шеи МС "Добробут".

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В то же время бывают ситуации, когда ребенок внезапно начинает храпеть или плохо дышать одной половиной носа. Такая ситуация связана с инородным телом в носу (дети часто засовывают себе в нос монетки, части растений, бусинки и другие предметы).



Храп у детей может возникать из-за постороннего предмета в носу

При резком нарушении носового дыхания через одну половину носа надо срочно обращаться за помощью, поскольку инородное тело может травмировать слизистую оболочку носа и вызвать кровотечение или продвинуться дальше по дыхательным путям и попасть в трахею и бронхи.

Врач-оториноларинголог Юлия Шуклина "Бывают и другие опасные для жизни ребенка ситуации: у нас был случай, когда малыш засунул в нос маленькую батарейку. Родители не сразу обратили внимание, и батарейка начала разлагаться, в результате у малыша, кроме проблем с носовым дыханием, было еще и отравление химическими веществами".

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