Почему использовать ушные свечи – опасно
Фитосвечи – это полые конусы, сделанные из тканевой трубки, которая пропитана пчелиным воском или парафином. Они продаются для лечения серных пробок, гайморита, снижение слуха, головной боли, простуды, боли в горле и многих других заболеваний.
Производители утверждают, что тепло от горящей свечи – обезболивает, выводит серную массу и уничтожает вредные микробы, рассказывает врач Анна Котович.
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Управление продовольствия и медикаментов (FDA) предостерегает не использовать эту продукцию.
Ушные свечи могут вызвать:
- Ожоги лица, слухового прохода и барабанной перепонки;
- Травму уха от воска;
- Повреждение или прокол барабанной перепонки;
- Блокировку ушного канала воском;
- Кровотечение.
Ушные свечи – это опасно для здоровья
Также самолечение и уверенность в его эффективности задерживает человека в обращении за необходимой медицинской помощью, что может привести к серьезным осложнениям (например потери слуха).
Даже если свечи использовать "согласно инструкции", дети имеют повышенный риск травм и осложнений после использования этих средств. ⠀
Хотя многие люди рассказывают, что испытывают облегчение от этих продуктов – нет никаких клинических доказательств пользы фитосвечей, а заявленный механизм действия не был подтвержден во время испытаний.
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