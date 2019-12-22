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Почему использовать ушные свечи – опасно

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Вред ушных свечей / herbahaz

Фитосвечи – это полые конусы, сделанные из тканевой трубки, которая пропитана пчелиным воском или парафином. Они продаются для лечения серных пробок, гайморита, снижение слуха, головной боли, простуды, боли в горле и многих других заболеваний.

Производители утверждают, что тепло от горящей свечи – обезболивает, выводит серную массу и уничтожает вредные микробы, рассказывает врач Анна Котович.

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Управление продовольствия и медикаментов (FDA) предостерегает не использовать эту продукцию.

Ушные свечи могут вызвать:

  • Ожоги лица, слухового прохода и барабанной перепонки;
  • Травму уха от воска;
  • Повреждение или прокол барабанной перепонки;
  • Блокировку ушного канала воском;
  • Кровотечение.

Користь та шкода вушних свічок
Ушные свечи – это опасно для здоровья

Также самолечение и уверенность в его эффективности задерживает человека в обращении за необходимой медицинской помощью, что может привести к серьезным осложнениям (например потери слуха).

Даже если свечи использовать "согласно инструкции", дети имеют повышенный риск травм и осложнений после использования этих средств. ⠀

Хотя многие люди рассказывают, что испытывают облегчение от этих продуктов – нет никаких клинических доказательств пользы фитосвечей, а заявленный механизм действия не был подтвержден во время испытаний.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Мифы о здоровье Народная медицина
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