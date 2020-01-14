Почему янтарные изделия самом деле опасны для детей
Изделия из янтаря могут быть различных форм и видов, некоторые родители дают их своим детям для прорезывания зубов или для лечения или профилактики заболеваний.
Об опасности янтарных изделий рассказал семейный врач Дмитрий Киреев.
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Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает об опасности янтарных ювелирных изделий, которые надевают детям для облегчения боли при прорезывании зубов или с другой целью.
FDA получило большое количество сообщений о смерти детей от янтаря по всему миру, большинство из них от удушения.
Янтарь не наделен магическими свойствами / Фото: Rawamberteethingnecklace
К примеру, в США 7-месячный младенец подавился бусинами своего браслета, а в другом случае 18-месячный ребенок задушился янтарным ожерельем во время дневного сна. Это только официально зафиксированные случаи, которые в Украине найти еще сложнее.
Опасные последствия янтарных изделий
- Отравление от вдыхания пыли янтаря.
- Удушье, если маленькая бусинка попадает в горло или дыхательные пути.
- Удушение, если ожерелье плотно обернуто вокруг шеи ребенка или если цепляется за любой предмет, например, кроватку.
- Другие проблемы включают травмы рта и инфекции, если повреждаются десны ребенка.
Помните, что не существует никаких доказательств того, что янтарная кислота обладает противовоспалительными или обезболивающими свойствами.
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