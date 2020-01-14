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Почему янтарные изделия самом деле опасны для детей

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Польза янтаря / Getty Images

Изделия из янтаря могут быть различных форм и видов, некоторые родители дают их своим детям для прорезывания зубов или для лечения или профилактики заболеваний.

Об опасности янтарных изделий рассказал семейный врач Дмитрий Киреев.

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Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает об опасности янтарных ювелирных изделий, которые надевают детям для облегчения боли при прорезывании зубов или с другой целью.

FDA получило большое количество сообщений о смерти детей от янтаря по всему миру, большинство из них от удушения.


Янтарь не наделен магическими свойствами / Фото: Rawamberteethingnecklace

К примеру, в США 7-месячный младенец подавился бусинами своего браслета, а в другом случае 18-месячный ребенок задушился янтарным ожерельем во время дневного сна. Это только официально зафиксированные случаи, которые в Украине найти еще сложнее.

Опасные последствия янтарных изделий

  • Отравление от вдыхания пыли янтаря.
  • Удушье, если маленькая бусинка попадает в горло или дыхательные пути.
  • Удушение, если ожерелье плотно обернуто вокруг шеи ребенка или если цепляется за любой предмет, например, кроватку.
  • Другие проблемы включают травмы рта и инфекции, если повреждаются десны ребенка.

Помните, что не существует никаких доказательств того, что янтарная кислота обладает противовоспалительными или обезболивающими свойствами.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Дети Мифы о здоровье Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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