Почему эвакуацию украинцев из Уханя откладывают: объяснение эксперта
Пройти карантин в Украине согласился 51 человек, среди них – один ребенок. Зато в Минздраве рассказали, что эвакуация людей из китайского города Ухань – эпицентра вспышки коронавируса, задерживается из-за того, что люди вроде бы не были согласны подписывать согласие на вывоз. Не исключено, что с задержкой связаны технические вопросы.
Украина не была готова оперативно среагировать, но действует последовательно. Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт по вопросам здравоохранения Александр Торгун.
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Он рассказал, что эвакуационные мероприятия должны исключить риски распространения болезни. По его мнению, мы должны следовать всем мировым практикам. А подписание согласия – это обязательный шаг, чтобы проводить карантинные мероприятия.
Эксперт также добавил, что Украина – одна из последних стран, которая эвакуирует своих граждан. А сам порядок эвакуации связан с участием медиа и освещением этих событий.
По мнению Торгуна, Минздрав сделал комплекс мероприятий, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения. А задержки в эвакуации граждан Украины из Уханя могут быть связаны с техническими вопросами.
"Должна быть дорожная карта. Нам надо забрать своих граждан и оставить на 14 дней под наблюдением, а затем их отпустить. Этим не надо спекулировать, а просто как можно быстрее это сделать," – добавил Торгун.
Также эксперт подчеркнул, что все эвакуированные граждане должны проходить одинаковую процедуру.
Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канала