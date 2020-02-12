Почему эвакуацию украинцев из Уханя откладывают: объяснение эксперта

Пройти карантин в Украине согласился 51 человек, среди них – один ребенок. Зато в Минздраве рассказали, что эвакуация людей из китайского города Ухань – эпицентра вспышки коронавируса, задерживается из-за того, что люди вроде бы не были согласны подписывать согласие на вывоз. Не исключено, что с задержкой связаны технические вопросы.

Украина не была готова оперативно среагировать, но действует последовательно. Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт по вопросам здравоохранения Александр Торгун.

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Он рассказал, что эвакуационные мероприятия должны исключить риски распространения болезни. По его мнению, мы должны следовать всем мировым практикам. А подписание согласия – это обязательный шаг, чтобы проводить карантинные мероприятия.