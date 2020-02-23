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Почему эвакуированных не разместили на военных базах: объяснение Скалецкой

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Евакуація українців з Китаю / УП

Для проведения обсервации эвакуированных из Уханя не искали медицинских учреждений, ведь все люди – здоровые. В других странах для таких целей часто используют военные базы, однако в Украине это сделать невозможно было из-за войны.

Об этом рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в интервью Deutsche Welle.

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"Практика многих стран, где использовали военные базы или больницы, у нас не сработала. Мы вели разговоры с Минобороны, но на сегодня у нас состояние войны, и все такие заведения заняты ранеными или используются для реабилитации", – пояснила Скалецкая.

Она отметила, что искали просто место для проживания "здоровых людей определенное количество дней". Также было важно найти заведение, которое имеет обособленные сточные воды. Еще один критерий – чтобы эвакуированніе жили в отдельном помещении и не имели контакта с другими посетителями.

И такие заведения есть, но сейчас они законсервированы на зиму, потому что работают только летом как санатории, которые принимают отдыхающих, поэтому зимой не были готовы нас принять. И были другие санатории, которые принимают сейчас посетителей и обособленных домов они не имеют. Поэтому сложно было найти отдельное пустующее здание, но готовое: с отоплением, с работниками,
– рассказала министр.

По ее словам, в Сингапуре для этой цели использовали отель, в котором владелец освободил все этажи и больше никого туда не пускал.

Зоряна Скалецкая также добавила, что условия проживания для эвакуированных – обычные. Питание подают в специальных одноразовых коробках, а не на тарелках. "Картофель, котлетка, яичко, два кружочка огурчика", – сказала Скалецкая.

Эвакуация украинцев с Уханя: что известно

  • Самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, приземлился в Харькове 20 февраля.
  • Людей тщательно осмотрели и, убедившись, что все здоровы, автобусами перевезли в Новые Санжары на Полтавщине. Там эвакуированные находятся на обсервации в медицинском центре Нацгвардии.
  • Местные жители Новых Санжар начали протесты еще с ночи. Они перекрывали дороги. Объясняли, что выступают против размещения эвакуированных из Китая в их населенном пункте. Между протестующими и полицией произошли столкновения.
  • Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила провести две недели в обсервации вместе с эвакуированными. По ее мнению, это может успокоить и убедить жителей, что все проходит безопасно.
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Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Война на Донбассе Зоряна Скалецкая Коронавирус 2020 Новые Санжары Здоровье Здоровая жизнь
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