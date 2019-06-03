Почему кальян вреднее сигарет

До сих пор довольно распространенный миф о том, что табачный дым отфильтрованный водой становится безопасным. Кальян часто предлагают как менее вредную альтернативу сигаретам. Но это не так.

Кальяны опаснее, чем принято считать. И даже более опасны чем сигареты. Час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет, сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Ведь во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74.1 л дыма. Курение кальяна самом деле наносит существенный вред здоровью курильщиков, в том числе пассивных. И точно не является безопасной альтернативой сигаретам.



Кальян опаснее, чем сигареты

Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, в том числе присущи дыма сигарет. Это нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), формальдегид и бензол. Также в результате сжигания угля выделяется оксид углеводорода. Люди, которые употребляют кальян в течение получаса, получают большую дозу угарного газа, который вызывает недостаток кислорода в организме – гипоксию.

Дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Курение кальяна повышает частоту сердцебиения, среднее артериальное давление и индекс увеличения аорты. Это приводит к артериальной жесткости. Даже одна "сессия" курения кальяна влияет на сердцебиение и кровяное давление. Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в кальянной смеси присутствует тот же никотин, как и в сигаретах.

Дети, рожденные у женщин, которые во время беременности часто курили кальян, подвержены более высокому риску развития респираторных заболеваний. А также могут рожать с меньшим весом, чем дети некурящих.

Даже если курить безтабачный кальян, избежать вреда для здоровья не получится. Человеку опасно вдыхать любые продукты сгорания, даже ароматизированные. Курильщики кальяна обычно затягиваются глубже, чем курильщики сигарет – токсичные вещества попадают в нижние доли легких, что повышает риск развития тяжелых респираторных заболеваний.

Курение кальянов представляет также другую опасность: передавая трубку между разными людьми, можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции.

Кальяны вредят также пассивным курильщикам – людям, которые его вдыхают, находясь в одном помещении. Ведь они дышат не только табачным дымом, но и продуктами сгорания.

Кроме того, что курение кальяна в заведениях питания вредит здоровью гостей, это также является нарушением законодательства. С 2012 года в Украине запрещено курить кальяны в общественных местах, включая заведениями питания. Однако по результатам общественного мониторинга в январе 2018 года, кальяны продолжают курить практически в каждом пятом кафе, баре и ресторане.

Если в заведении питания, курят кальян, вы можете:

Написать замечание в книгу жалоб и предложений Пожаловаться администратору Написать жалобу в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов.

Курить сигареты (обычные и электронные) и кальяны также запрещено на остановках общественного транспорта, на детских площадках, в подземных переходах и подъездах домов.

Выбирайте здоровый отдых в кругу друзей и родных. Дружеские разговоры, смех и танцы – вот хорошая альтернатива сигаретам. А кальян – нет. Заботьтесь о своем здоровье, но не подставляйте людей, которые отдыхают рядом с вами.

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