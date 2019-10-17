Почему когда мы голодны, еда вкуснее

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Почему когда мы голодны, еда вкуснее
/ pixabay.com

Вы, наверное, замечали, что когда голодные, еда вкуснее. Даже нелюбимые блюда кажутся вкусными. Чем объясняется такой феномен, рассказали ученые.

Национальный институт физиологических наук в Японии провел исследование, которое свидетельствует, что голодание делает вкус еды более сладким, а обеспечивают такой эффект специфические нервные цепи.

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Ученые исследовали белок AGRP, который отвечает за изменение вкусовых рецепторов во время голода.

Как только он активизируется в гипоталамусе, это сигнал повышать чувствительность к сладким вкусам и снижать горькие.

Поэтому у нас вырабатывается специфическое восприятие вкуса еды лишь после длительного голодания.

Вкусовые предпочтения и чувствительность – важнейшие факторы оценки пищи. Важно, что такие критерии не всегда постоянны и часто меняются в зависимости от внутренних состояний, таких, как голод и сытость, отмечают авторы исследования.

Ранее ученые объяснили, почему если не удается выспаться ночью, утром хочется съесть что-то жирное и калорийное.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье исследования Здоровое питание
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