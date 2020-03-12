Почему коронавирус нельзя игнорировать: медсестра в Италии рассказала о реальной ситуации

Жертвами коронавируса в Италии стали более 12 тысяч человек. Как страна противостоит болезни рассказала украинка, которая работает в Италии медсестрой.

Медсестра сказала, что количество больных коронавирусом в Италии стремительно увеличивается, пациенты поступают в больницы одновременно, а некоторым врачи вынуждены отказать в лечении. Почему введение карантина в Украине это правильно и как действовать, чтобы остановить болезнь, далее в материале.

Читайте также: Коронавирус в Италии: за последние сутки умерли 197 человек

Овсиянич Ирина работает в частной больнице в городе Брейша (Италия). 10 дней назад больница начала принимать активное участие в ликвидации коронавируса, в помощи пациентам больным Covid-19.

Это огромная проблема. Пациенты поступают тяжелые, их чрезвычайно много, и они поступают одновременно, многие из них требуют механической вентиляции легких. К сожалению, механических вентиляторов единицы, а людей поступает десятки,

– отметила Ирина.

В государственной больнице на полторы тысячи мест все кровати заняты. Больница на 8 этажей заполнена. Пациенты поступают сложные, много умирают, особенно пожилые люди.



В Италии может возникнуть нехватка врачей / Фото: EPA

По словам Ирины, смертность от коронавируса высока. Особенно быстро "гаснут" пожилые люди и люди, с хроническими патологиями.

У некоторых таких пациентов врачи пишут "не реанимировать". К сожалению, должны делать и такой выбор, сегодня очень много людей поступают и они нуждаются в помощи одновременно,

– рассказала украинка.

Медицинская система Италии трещит по швам, как отметила Ирина, персонала уже не хватает, в больнице много медсестер, которые даже не были в отделе изоляции – заболели.



В Италии принимают усиленные меры против коронавируса / Фото: EPA

Уменьшается человеческий ресурс, уменьшаются экономические ресурсы.

Если придет в Украину вы не справитесь, потому что Италия из последних сил, но держится. На это уходят огромные средства. Думаю, мы справимся,

– заключает Ирина.

И женщина отметила, что Украина сейчас должна быть очень внимательной и ответственной. Введение карантина не означает, что надо идти в бары, кино, следует соблюдать противоэпидемические меры, а если приезжают люди из Италии, в них не надо бросать камнями, но следует немедленно изолировать.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.