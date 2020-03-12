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Почему коронавирус нельзя игнорировать: медсестра в Италии рассказала о реальной ситуации

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Жертвами коронавируса в Италии стали более 12 тысяч человек. Как страна противостоит болезни рассказала украинка, которая работает в Италии медсестрой.

Медсестра сказала, что количество больных коронавирусом в Италии стремительно увеличивается, пациенты поступают в больницы одновременно, а некоторым врачи вынуждены отказать в лечении. Почему введение карантина в Украине это правильно и как действовать, чтобы остановить болезнь, далее в материале.

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Овсиянич Ирина работает в частной больнице в городе Брейша (Италия). 10 дней назад больница начала принимать активное участие в ликвидации коронавируса, в помощи пациентам больным Covid-19.

Это огромная проблема. Пациенты поступают тяжелые, их чрезвычайно много, и они поступают одновременно, многие из них требуют механической вентиляции легких. К сожалению, механических вентиляторов единицы, а людей поступает десятки,
– отметила Ирина.

В государственной больнице на полторы тысячи мест все кровати заняты. Больница на 8 этажей заполнена. Пациенты поступают сложные, много умирают, особенно пожилые люди.


В Италии может возникнуть нехватка врачей / Фото: EPA

По словам Ирины, смертность от коронавируса высока. Особенно быстро "гаснут" пожилые люди и люди, с хроническими патологиями.

У некоторых таких пациентов врачи пишут "не реанимировать". К сожалению, должны делать и такой выбор, сегодня очень много людей поступают и они нуждаются в помощи одновременно,
– рассказала украинка.

Медицинская система Италии трещит по швам, как отметила Ирина, персонала уже не хватает, в больнице много медсестер, которые даже не были в отделе изоляции – заболели.


В Италии принимают усиленные меры против коронавируса / Фото: EPA

Уменьшается человеческий ресурс, уменьшаются экономические ресурсы.

Если придет в Украину вы не справитесь, потому что Италия из последних сил, но держится. На это уходят огромные средства. Думаю, мы справимся,
– заключает Ирина.

И женщина отметила, что Украина сейчас должна быть очень внимательной и ответственной. Введение карантина не означает, что надо идти в бары, кино, следует соблюдать противоэпидемические меры, а если приезжают люди из Италии, в них не надо бросать камнями, но следует немедленно изолировать.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Лечение Здоровье Новости Здоровье
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