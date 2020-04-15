Почему коронавирус по-разному влияет на людей: назвали пять факторов

Наблюдения за COVID-19 показывают, что коронавирусная инфекция по-разному влияет на организм людей. Поэтому невозможно предсказать, у кого будет серьезная форма заболевания, а кто умрет.

По мнению ученых, существуют пять причин, определяющих различия в том, насколько тяжело переносят инфекцию пациенты, пишет Bloomberg.

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Об этом в интервью изданию сообщили два ведущих ученых.

Артуро Касадевал – профессор микробиологии, иммунологии и инфекционных заболеваний в Школе здравоохранения Блумберга и в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса.

Лииз-Анн Пирофски – профессор, глава отделения инфекционных заболеваний Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна и Медицинского центра Монтефьоре.

Они отметили, что уже известно, что коронавирус опаснее для пожилых людей и для тех, чей организм ослаблен хроническими заболеваниями – в первую очередь сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными. Мужчины становятся жертвами вируса чаще, чем женщины.



Тяжесть болезни зависит от многих причин / unsplash.com

По их словам, никто не может предсказать, как поведет себя организм человека, столкнувшись с коронавирусом. Во время эпидемий чумы или холеры в прошлые века все списали бы на судьбу. Но у современной науки должны быть более точные ответы на вопрос, почему коронавирус у одних людей проходит без симптомов, а других убивает за считанные дни, несмотря на все усилия врачей.

5 факторов, от которых зависит тяжесть заболевания COVID-19

1. Сколько вирусов (точнее, вирионов, вирусных частиц) попало в организм. Чем меньше – тем выше шансы, что защитные силы организма сами справятся с инфекцией, и она пройдет без симптомов или в легкой форме.

2. Генетические особенности человека, которые делают его клетки более или менее уязвимыми для вируса. Все вирусы, в том числе и COVID-19, способны размножаться только внутри живой клетки-хозяина. Вирус сначала прикрепляется к клетке, затем проникает в нее и воспроизводит себе подобных.

А если вирусы не могут в клетки проникнуть, то и вреда от них не будет. В медицинской науке описаны случаи генетической невосприимчивости даже к ВИЧ – у клеток человека просто нет рецепторов, которые позволяют вирусным частицам к ним прицепиться.

3. Каким путем вирус попал в организм и куда именно: вдохнул его человек или занес руками, пощупав нос, рот, глаза. Иммунный ответ в слизистой носа и реакция организма на вирус в легких отличаются.

4. Силен ли сам коронавирус, то есть насколько велика его вирулентность – способность заражать организм. Не случайно генетики разных стран исследуют COVID-19, хотя его геном давно расшифрован китайцами. Вирус меняется, и даже от минимальных генетических различий может зависеть его способность наносить больше или меньше вреда.

5. Иммунный статус человека (важнейший фактор), то есть состояние иммунной системы. И в первую очередь история перенесенных инфекционных заболеваний. Иммунная система "запоминает" прошлые встречи с вирусами и микробами.

И от ее опыта зависит, как она будет бороться с новой инфекцией. Как ни странно, наиболее уязвимые люди те, которые не переносили инфекций: их иммунитет не готов к быстрому ответу, поэтому не сразу распознает вирус и поздно начинает с ним бороться.

В целом все эти факторы создают сложную структуру заболевания. Все это вместе приводит клиническую картину, которая варьируется от бессимптомного течения до смерти.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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