Почему кожа на локтях становится сухой

Кожа на локтях отличается от кожи на других участках тела. Она не имеет сальных желез, из-за чего верхний слой кожи не защищен от потери влаги. Без этого эпидермис начинает шелушиться и трескаться.

Кроме этого, кожа на локтях в постоянном движении, поэтому ей приходится растягиваться. Похожая проблема и на коленях и лодыжках, отмечает Lifehacker.

Сухая кожа не опасна, но если она приводит к трещинам, то стоит насторожиться. В слои кожи могут попасть бактерии и вирусы, которые приводят к более серьезным проблемам.

Читайте также: 5 мифов о здоровом образе жизни, в которые верит большинство

Сухой воздух в помещении, перепад температур, постоянное трение одежды – все это приводит к сухости кожи на локтях. Но погода – это не единственная причина сухости кожи.

Почему кожа становится сухой

• слишком агрессивные средства для умывания, которые еще больше высушивают эпидермис. Щелочное мыло уничтожает кислотную мантию кожи. Эпидермису необходимо 2-6 часов, чтобы восстановить баланс;

• привычка опираться локтями о стол, из-за которой возникают дополнительное давление и трение;

• плотная и/или синтетическая одежда, которая раздражает кожу;

• горячий душ или баня. Это приводит к обезвоживанию и, прежде всего, сухость кожи заметна на чувствительных участках. Длительные ванны вредят коже больше, чем душ;

• хлорированная вода. Особенно часто проявляется аллергия на коже локтей

• дефицит витаминов и микроэлементов, которые стимулируют обновление кожи. Ценные в нашем случае – витамины А и Е, биотин и цинк.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.