Почему краснеет кожа лица: 8 неочевидных причин

Много факторов могут сделать ваше лицо красным, включая солнечные ожоги, прыщи и приливы во время менопаузы. Вот 5 менее очевидных причин красного лица.

Об этом сообщает Американская ассоциация дерматологов.

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Какие заболевания делают лицо чрезмерно красным

Себорейный дерматит. Он является распространенным заболеванием кожи, которое вызывает красную сыпь, часто появляющуюся на лице. Он может заставить кожу выглядеть жирной и блестящей. С другой стороны, у некоторых, наоборот, кожа выглядит сухой и шелушится.

Розацеа. Такое состояние часто начинается со склонности кожи к покраснению (при прикосновении, действии тепла и холода и т. д.). Если состояние прогрессирует – покраснение на лице длится дольше или никогда не исчезает.

Реакция на лекарства. Некоторые лекарства могут вызвать реакцию, похожую на солнечный ожог. Использование лекарств, таких как гидрокортизоновый (гормональный) крем, дольше, чем назначено, также может вызвать неприятную кожную реакцию.

Сосудистая сетка. Если вы не защищаете свою кожу от солнца, вредные лучи могут повредить ее. Впоследствии эти повреждения накапливается и у людей появляются сосудистые звездочки на лице.



Кожа может краснеть по многим причинам / germaine-de-capuccini.co.uk

Лимфома. Синдром Сезари – это тип Т-клеточной кожной лимфомы (CTCL), которая является редким видом рака. Он тоже вызывает покраснение лица.

Раздражение кожи или аллергическая реакция. Состояние, которое называется контактным дерматитом, развивается тогда, когда кожа контактирует с раздражителем, который вызывает аллергическую реакцию и покраснения.

Псориаз. Это состояние, которое заставляет организм вырабатывать новые клетки кожи за дни, а не недели. Когда эти клетки накапливаются на поверхности кожи, вы можете увидеть приподнятые чешуйчатые пятна.

Волчанка – аутоиммунное заболевание. Это означает, что иммунная система вашего организма воспринимает часть собственного тела как нечто чужеродное и атакует ее. Иногда это вызывает покраснение и отек на коже.

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