Почему кружится голова

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Головокружение - причины и симптомы головокружения
Почему возникает головокружение / pixabay.com

Головокружение может быть симптомом серьезных заболеваний, поэтому нужно знать тип и характер этого состояния, чтобы вовремя диагностировать недуг.

В англоязычных инструкциях выделяют 4 основных типа головокружения, рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.

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1) настоящее головокружение (вертиго).

Проявления: ощущение движения окружающих предметов или самого пациента в пространстве. Пациенты образно называют состояние: "центрифугой", "вертолетом", "каруселью". Хотя в легких случаях пациенты могут испытывать неопределенные чувства. Продолжительность: от нескольких секунд до нескольких недель в зависимости от заболевания.

Причины: доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, болезнь Меньера, вестибулярный нейронит, мигрень, заболевания ствола мозга и мозжечка.

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2) Пресинкопе.

Проявление: предобморочное состояние с заложенностью и шумом в ушах, потемнение или побеление в глазах, тошнота, общая слабость. Продолжительность: от нескольких секунд до нескольких минут.

Причины: чаще всего ортостатическая гипотензия и проблемы с сердцем, например, аритмия.

3) Неустойчивость.

Проявление: покачивание во время движения, часто усиливается с закрытыми глазами или в темноте. В положении лежа головокружения нет. Продолжительность: во время ходьбы.

Причины: заболевания мозжечка, паркинсонизм, расстройства глубокой чувствительности.

Існує 4 основних види запаморочення Существует 4 основных вида головокружения

4) Неспецифическое головокружение.

Проявление: чувство тяжести или пустоты в голове, "туман" в голове, тошнота, "как будто пьяный". Часто ощущения возникают или усиливаются в стрессовых ситуациях, в толпе. Продолжительность: от нескольких секунд до нескольких лет.

Причины: тревожные, депрессивные и соматоформные расстройства.

Что не является причиной головокружения? Вегетососудистая дистония, дисциркуляторная энцефалопатия – такие диагнозы существуют только на постсоветском пространстве и не признаются мировой неврологией. Мифическая "зажатость сосудов в шее" опять же существует только в советской школе. Синдром позвоночной артерии и вертебрально-базилярная недостаточность существуют, но ставить такие диагнозы только на основании головокружение и гипоплазии позвоночной артерии с диагностикой УЗИ неправильно.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лечение Мозг
Источник: Здоров'я 24
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