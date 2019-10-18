Почему кусание ногтей болезнь и какие могут быть последствия

Онигофагия – научный термин, присвоенный привычке кусать ногти. Обычно это косметическая проблема, однако в некоторых случаях это может навредить не только красоте рук, но и здоровью.

Кусание ногтей начинается в детстве, увеличивается в подростковом возрасте из-за трудностей переходного возраста и уменьшается с возрастом. Однако есть люди, у которых эта привычка может продолжаться и во взрослом возрасте, рассказала педиатор Мария Шпит.

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Почему человек кусает ногти

Основные причины онихофагии:

психологические;

приобретенные (копирование привычки других членов семьи);

генетическая предрасположенность (есть наблюдение, что если у родителей была такая проблема, то и у ребенка будет);

Вероятные психические расстройства

Согласно исследованиям, у детей кусание ногтей чаще всего встречается во время нарушения гиперактивности и дефицита внимания (75% случаев), а также во время других психиатрических расстройств: оппозиционное расстройство (36%) и тревожность (21%). Онихофагия еще часто встречается среди детей и подростков с обсессивно-компульсивными расстройствами.

Интересно, что исследования также показывают, что привычка кусать ногти среди взрослых мужчин может быть связана с нарушением питания.

Какие могут быть последствия кусания ногтей

укорочение ногтей (путем постоянного отслоения дистального ногтя от его ложа);

бактериальных инфекций (остеомиелита фаланг и т. п);

герпетического повреждения (инфицирование через слюну);

грибковых инфекций;

проблемы с зубами (неправильный прикус, трещины на резцах);

воспаление десен;

заболевания ЖКТ (энтерит, гельминтозы и другие инфекции);

возможные проблемы с желудком;

4 шага к тому, как избавиться от этой привычки

Стоит заметить, что различные народные методы путем нанесения горчицы или других горьких продуктов обычно малоэффективны. Если хотите попробовать дешевое и широкодоступное лечение - можно нанести прозрачный лак на ногти, из-за чего горечь присутствует достаточно длительное время.

Барьерный метод (перчатки, носки и специальные приборы) защищают руки и действуют, как напоминание;

Психотерапия, которая базируется на уменьшении или устранении эмоциональных факторов данной проблемы.

Медикаментозная терапия. Она необходима при тяжелых состояниях, и лишь по назначению врача.

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