Почему лишний вес затрудняет течение COVID-19: объяснение ученых

Ранее ученые выяснили, что ожирение усугубляет течение коронавируса. Следовательно, биологи из Канады и Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили, что организм у людей с лишним весом производит повышенное количество рецепторов, которые необходимы возбудителю SARS-CoV-2 для того, чтобы проникать в здоровые клетки.

Исследование опубликовано на сайте bioRxiv и пока не прошло рецензирование. Но оно действительно может объяснить, почему среди госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 подавляющая часть людей имеет ожирение.

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Биологи провели эксперимент на мышах и выяснили, что ожирение вызывает повышенную экспрессию белка ACE2. Именно белок ACE2 возбудитель коронавируса использует для проникновения в клетку.

Ученые поделили 16 мышей на две разные группы и обнаружили, что организм грызунов с ожирением вырабатывает гораздо больше ферментов ACE2, с которыми взаимодействуют S-белки COVID-19. И что интересно, больше всего это наблюдалось в тканях легких.

С помощью повторного анализа общедоступных транскриптомних данных мы впервые обнаружили, что эпителиальные клетки легких, инфицированные SARS-CoV-2, проявляют повышенную регуляцию генов, связанных с метаболизмом липидов, включая ген SOC3, который участвует в регуляции воспаления и ингибиции передачи сигналов лептина,

– говорится в исследовании.

Исследователи предполагают, что похожий процесс может возникать в организме больных пациентов с диабетом, у которых повышен уровень холестерина в крови. Биологи планируют проводить дальнейшие исследования для того, чтобы проверить правильность своего предположения.

Отметим, что ожирение в частности связано и с и другими факторами риска COVID-19: хронические и сердечно-сосудистые болезни, диабет и прочее.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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