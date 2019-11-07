Почему Ляшко постоянно влезает в драки: объяснения психолога
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко стал инициатором драки с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Однако это уже не впервые, когда политик начинает решать дела кулаками.
Частный психолог Тарас Нестеренко и психолог Сергей Антонюк для Здоровья 24 прокомментировали причину такого поведения политика.
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Он считает, что поведение Олега Ляшко не только пиар. По его мнению, лидер Радикальной партии любит конфликтные ситуации и ему по душе то, что он делает.
По словам Сергея Антонюка поведение Ляшко будет только ухудшаться, потому что он выпал из большой политики и сделает все, чтобы туда вернуться.
По мнению психолога такое поведение дискредитирует его как политика. Он не понимает, что правила игры изменились.
Подборка драк Олега Ляшко: смотрите видео
Что случилось?
6 ноября Олег Ляшко подрался с нардепом Андреем Герусом в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". По словам Геруса, Ляшко ожидал его со своим охранником в аэропорту "Борисполь" якобы по указанию Рината Ахметова, которому не выгодна отмена схемы "Роттердам+".
Ляшко, в свою очередь, назвал Геруса предателем и российским лоббистом и убеждает в том, что тот якобы первый спровоцировал драку.
Драка Олега Ляшко и Андрея Геруса: видео
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