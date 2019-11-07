Почему Ляшко постоянно влезает в драки: объяснения психолога

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко стал инициатором драки с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Однако это уже не впервые, когда политик начинает решать дела кулаками.

Частный психолог Тарас Нестеренко и психолог Сергей Антонюк для Здоровья 24 прокомментировали причину такого поведения политика.

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Он считает, что поведение Олега Ляшко не только пиар. По его мнению, лидер Радикальной партии любит конфликтные ситуации и ему по душе то, что он делает.

Психолог Тарас Нестеренко "То, что совершил господин Ляшко – это чистой воды пиар и политический заказ тех, кто его финансирует как политический проект. При этом всем, Ляшко весьма талантливый актер, а также в конфликтных ситуациях чувствует себя достаточно комфортно. Получается так, что он зарабатывает на том, что ему нравится, и что у него хорошо получается".

По словам Сергея Антонюка поведение Ляшко будет только ухудшаться, потому что он выпал из большой политики и сделает все, чтобы туда вернуться.

Психолог Сергей Антонюк "Он теперь мелкий политик, который никому больше не интересен. Его профиль – это громкие скандалы, наглость и немножко правды. В нем преобладает энергия агрессии, поэтому он так легко идет на драки. Мышление человека основано на импульсе раздражителей. О разумности, глубине мышления речь не идет. Скандал и драка – его единственные методы пиара. В общем, это попытка напомнить о себе СМИ. Он ее достиг".

По мнению психолога такое поведение дискредитирует его как политика. Он не понимает, что правила игры изменились.

Подборка драк Олега Ляшко: смотрите видео

Что случилось?

6 ноября Олег Ляшко подрался с нардепом Андреем Герусом в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". По словам Геруса, Ляшко ожидал его со своим охранником в аэропорту "Борисполь" якобы по указанию Рината Ахметова, которому не выгодна отмена схемы "Роттердам+".

Ляшко, в свою очередь, назвал Геруса предателем и российским лоббистом и убеждает в том, что тот якобы первый спровоцировал драку.

Драка Олега Ляшко и Андрея Геруса: видео

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