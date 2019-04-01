Почему люди боятся врачей

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Почему люди боятся пойти к врачу
Почему люди боятся пойти к врачу / pixabay.com

Многие люди живут со страхом постоянно, и даже уже не замечают его присутствия в жизни.

Особенно опасны эти страхи, если они могут нанести вред здоровью, рассказала врач Юлия Дмитриева.

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Почему люди боятся ходить к врачам?

Неизвестность. "Я не знаю, что за врач мне попадется, как происходит прием, какой диагноз мне поставят, а если найдут что-то плохое – что тогда!".

Ожидание боли. "А осмотр болезненный или нет; если да, то насколько; вдруг будет слишком больно, а если назначат какую-то болезненную процедуру, а вот эти непонятные металлические штуки в кабинетах словно из камеры пыток".

Стыд. "Придется говорить о своих проблемах с незнакомым человеком, как он отнесется к ним, вдруг будет критиковать или насмехаться, но и раздеваться надо будет, а вдруг я какие-то глупые вопросы задам, а правильно ли я приготовился к приему".

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Как побороть страх?

Признать проблему. Подумайте, может именно страх причина того, почему вы все время откладываете визит к врачу, хотя очевидно, что вам есть что с ним обсудить.

Быть проинформированным. Вы можете заранее узнать и прочитать, как проходит прием; результаты, какие анализы и исследования стоит взять с собой, а какие оставить дома; как подготовиться к осмотру.

Найти врача, которому вы доверяете. Было бы идеально, если бы вы шли на прием к врачу, которого выбрали сами и от которого знаете, чего ожидать.

Планировать. Сформулируйте заранее, какие жалобы вы сообщите врачу, какие вопросы зададите. Запишите, если боитесь забыть.

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Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье Здоровая жизнь Медицина Психология
Источник: Здоров'я 24
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