Почему люди чихают от яркого света

Некоторые люди чихают при взгляде на солнце или любой другой яркий источник света. Это световой чихательный рефлекс.

О нем стали писать с середины прошлого века. Такой рефлекс наследуется. Его можно найти примерно у 25% людей, рассказал терапевт Георгий Сапего.

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Никто точно не знает, как запускается световой чихательный рефлекс. Скорее всего, где-то пересекаются зрачковый и чихательный рефлекс. Интересно, что он срабатывает только один раз. Затем наступает период невосприимчивости.

Какая польза от светового чихательного рефлекса?

Чихательный рефлекс у животных. Для них большое значение имеет обоняние, и звериный нос нужно регулярно очищать. Животные вроде кошек или собак чихают преимущественно через нос.



От светового чихательного рефлекса больше вреда

Взрослые люди чихают скорее через рот. А вот у новорожденных детей такой рефлекс может быть единственным способом избавиться от слизи. Малыши дышат носом, и сопли нужно куда-то эвакуировать. Световой чихательный рефлекс помогает им прочистить нос.

Истории со световым чихательным рефлексом не всегда бывают радостными. Иногда чихание нападает на водителей, когда они выезжают из длинного темного тоннеля. Так случаются аварии.

А еще проводили исследование с участием пилотов боевых реактивных самолетов и выяснили, что во время чихания они могут потерять управление.

Похоже, что вреда от этого рефлекса может быть больше, чем пользы.

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