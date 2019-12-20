Почему люди едят плаценту и чем это опасно

Канадское общество акушеров и гинекологов выпустило предупреждение о том, что популярная плацентофагия (употребление плаценты) опасна для здоровья.

Использование плаценты или препаратов из нее становится все более распространенным. По данным, полученным в США, почти треть женщин, чьи роды прошли дома, ели свою плаценту.

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Почему люди едят плаценту?

Сторонники плацентофагии, как правило, ссылаются на то, что некоторые млекопитающие съедают плаценту после родов, и это якобы помогает уменьшить боль, наладить лактацию, избежать депрессии и анемии.

Сейчас не существует ни одного высококачественного исследования, в котором был бы найден хоть какой-то полезный эффект. Поедание плаценты не только не имеет результата, но и несет вполне реальные риски.

Плацента – что это? Женский орган, в котором формируется плод. Плацента обеспечивает постоянную связь между организмом матери и ребенка.

Чем опасно поедание плаценты?

"Блюда" из плаценты могут способствовать распространению достаточно серьезных инфекций. Американский центр по контролю и предотвращению заболеваний подтверждает опасения по поводу безопасности плацентарных препаратов, включая инкапсулированные формы.

В плаценте есть большое количество специфических бактерий, грибков и вирусов. В качестве примера можно привести недавний случай позднего неонатального сепсиса, связанного со стрептококком группы В у новорожденного, причем результаты тестов этой инфекцией у матери были отрицательными.

Новорожденному назначили курс антибиотиков, но вскоре после его окончания младенцу снова понадобилась помощь. Для того, чтобы определить источник заражения, провели новые анализы. Они показали, что в крови ребенка оказались те же штаммы стрептококка группы В, что и в капсулах с высушенной плацентой, которые принимала мать.

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