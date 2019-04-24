Почему люди ищут себе болезни в интернете

Некоторые современные люди не имеют времени на визит к врачу, поэтому ограничиваются поиском информации в интернете и постановкой диагнозов.

Психотерапевт Сергей Кистенев отметил, что такой синдром возникает чаще у подростков, тревожных мам, брутальных мужчин.

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Почему люди ищут себе диагноз в интернете

1. Избыток информации

Когда человек читает информацию о болезни, он, в основном, не знает специфических симптомов, которые характерны для определенного заболевания. И не может отличить их от общих симптомов, которые встречаются в симптоматике многих болезней.

Например: слабость, вялость, отсутствие сил, бледность – это общие симптомы нехватки витамина В12. А вот специфический симптом, который бывает у большинства пациентов с B12-дефицитной анемией – налет на языке. При этом для правильной диагностики дефицита витамина одного языка недостаточно.

2. Нехватка информации

Врач молчит, как партизан, смотрит в историю и без единого слова протягивает листок с назначенными препаратами. Что сделает пациент после посещения такого врача? Найдет ответ в интернете. Психотерапевт советует сменить такого врача.

3. Искаженная информация

Существует большое количество блогов, где шарлатаны всех видов лечат выдуманные диагнозы (синдром уставших надпочечников, продырявленный кишечник ). Что делать?

Фильтруйте информацию и выбирайте врачей, которые придерживаются принципов доказательной медицины.

Если же вы все еще продолжаете искать болезни, возможно у вас ипохондрия и нужно обратиться к психотерапевту. Ипохондрические опасения относятся чаще всего к сердцу, желудочно-кишечному тракту, половым органам и головному мозгу.

Для диагностики ипохондрических расстройств по Международной статистической классификации болезней нужно настойчивое убеждение в том, что у человека не больше двух серьезных соматических болезней (телесных, а не психических заболеваний). Такое состояние должно наблюдаться минимум 6 месяцев.

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