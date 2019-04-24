Почему люди ищут себе болезни в интернете

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Почему люди ищут себе болезни в интернете
Почему люди ищут себе болезни в интернете / deseretnews.com

Некоторые современные люди не имеют времени на визит к врачу, поэтому ограничиваются поиском информации в интернете и постановкой диагнозов.

Психотерапевт Сергей Кистенев отметил, что такой синдром возникает чаще у подростков, тревожных мам, брутальных мужчин.

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Почему люди ищут себе диагноз в интернете

1. Избыток информации

Когда человек читает информацию о болезни, он, в основном, не знает специфических симптомов, которые характерны для определенного заболевания. И не может отличить их от общих симптомов, которые встречаются в симптоматике многих болезней.

Например: слабость, вялость, отсутствие сил, бледность – это общие симптомы нехватки витамина В12. А вот специфический симптом, который бывает у большинства пациентов с B12-дефицитной анемией – налет на языке. При этом для правильной диагностики дефицита витамина одного языка недостаточно.

2. Нехватка информации

Врач молчит, как партизан, смотрит в историю и без единого слова протягивает листок с назначенными препаратами. Что сделает пациент после посещения такого врача? Найдет ответ в интернете. Психотерапевт советует сменить такого врача.

via GIPHY

3. Искаженная информация

Существует большое количество блогов, где шарлатаны всех видов лечат выдуманные диагнозы (синдром уставших надпочечников, продырявленный кишечник ). Что делать?

Фильтруйте информацию и выбирайте врачей, которые придерживаются принципов доказательной медицины.

Если же вы все еще продолжаете искать болезни, возможно у вас ипохондрия и нужно обратиться к психотерапевту. Ипохондрические опасения относятся чаще всего к сердцу, желудочно-кишечному тракту, половым органам и головному мозгу.

Для диагностики ипохондрических расстройств по Международной статистической классификации болезней нужно настойчивое убеждение в том, что у человека не больше двух серьезных соматических болезней (телесных, а не психических заболеваний). Такое состояние должно наблюдаться минимум 6 месяцев.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Психология
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