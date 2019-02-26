Почему люди изменяют и как этого избежать

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Почему люди изменяют
Почему люди изменяют / pixabay.com

Большинство считает, что главная причина измен – проблемы в отношениях, и в случае измены партнера склонны обвинять себя в том, что чего-то ему недодали, не смогли удержать. Но на самом деле половина изменщиков говорят, что вполне счастливы в отношениях с тем, кому изменили.

Проблемы с партнером часто оказываются следствием, а не причиной измены. Психологи сходятся на мнении, что к неверности человека обычно подталкивают сразу несколько факторов, главный из которых – возможность изменить.

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Именно поэтому отношения на стороне нередко начинаются на работе.

На вероятность измены влияют вполне конкретные обстоятельства, но все они так или иначе связаны с возможностью измены. Шансы, что партнер это сделает, выше, если он много путешествует, хорошо образован, живет в большом городе, работает в крупной компании и много общается с друзьями отдельно от вас.

via GIPHY

Это не значит, что уберечься от измены можно, заперев партнера дома и запретив ему учиться.

Во-первых, наличие возможности не всегда ведет к неверности, а только может к ней подтолкнуть.

Во-вторых, ограничивая свободу человека, вы потеряете его доверие и сделаете несчастным.

К тому же на вероятность измены влияют и другие, не связанные с "окном возможностей", факторы. Например, генетика.

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Теги: Новости Здоровье Психология Здоровье Секс
Источник: 24 Канал
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