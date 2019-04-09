Почему люди кончают жизнь самоубийством

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Причины самоубийства
Причины самоубийства / pixabay.com

Самоубийство является третьей по значимости причиной смерти среди населения в возрасте от 15 до 24 лет и второй в возрастном диапазоне от 24 до 35 лет.

В среднем каждые 16,2 минуты происходит 1 суицид. Каждое самоубийство затрагивает минимум 6 других людей. На каждые 25 попыток свести счеты с жизнью приходится 1 смерть. Мужчины составляют 79% из всех самоубийц, в то время как женщины более склонны к мыслям о суициде. Ежегодно 1 из 65 тысяч детей в возрасте от 10 до 14 лет совершает самоубийство, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Что толкает людей на суицид

Около 2/3 людей, совершивших самоубийство, находились в депрессии. Депрессия, которая не лечилась и не диагностировалась или неэффективно лечится, является причиной самоубийства номер 1.

Другие психические заболевания, также побуждают людей покончить с жизнью. Например, человек с шизофренией или другими заболеваниями, которые вызывают психоз, может слышать голоса, которые приказывают убить себя. Биполярное расстройство, расстройства пищевого поведения, включая анорексию и булимию – также являются состояниями с высоким уровнем смертности от самоубийств.

Депресія – основна причина самогубств
Депрессия –основная причина самоубийств

Примерно 25-40% из тех, кто покончил с собой, имели контакт с психиатрическими службами в прошлом году (шизофрения, биполярное расстройство и другие тяжелые психические расстройства). Наркотики и алкоголь также могут влиять на человека, у которого есть суицидальные наклонности, делая его более импульсивным и способным идти на поводу у своих желаний.

Употребление наркотиков и алкоголя может способствовать возникновению других причин самоубийства: потери работы и отношений. Кроме того, уровень злоупотребления психоактивными веществами и алкоголизма выше среди людей с депрессией и другими психическими расстройствами.

Также среди основных причин суицида есть:

Тяжелые неизлечимые болезни, хронические боли;

Травматический стресс (изнасилование, физическое насилие, военная травма);

Чувство одиночества;

Отсутствие страха перед болью и смертью.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Самоубийство
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