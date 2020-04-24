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Почему люди сожалеют о сексе: ответ психологов

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Женщины и мужчины по-разному сожалеют о сексе
Женщины и мужчины по-разному сожалеют о сексе / Unsplash

И мужчины, и женщины иногда сожалеют о сексуальном и романтическом опыте. Но по разным причинам: мужчины чаще расстраиваются из-за упущенных возможностей, а женщины из-за бессмысленных любовников и случайных связей.

Об этом говорится в исследовании американских психологов, опубликованном в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

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Исследователи изучили 61 412 объявлений в разделе сайта Craigslist, где люди ищут незнакомцев, с которыми пересеклись в общественных местах. Также психологи проанализировали 3500 постов на сайте FMyLife.com, где пользователи анонимно делятся историями из жизни (по принципу "подслушано").

Жінки часто жалкують про секс через ризик вагітності
Женщины часто сожалеют о сексе из-за риска беременности / unsplash.com

Выяснилось, что о потерянных контактах чаще писали мужчины: в 42 911 случаях мужчины искали незнакомок, с которыми где-то виделись. Только 18 501 сообщение было посвящено незнакомцам, которыми заинтересовались девушки. Зато женщины чаще мужчин рассказывали о бессмысленных свиданиях и неудачном сексе.

Мужчины склонны переоценивать свои шансы на секс, и поэтому в среднем чаще сожалеют об упущенных возможностях, чем женщины. Женщины больше склонны жалеть, что встречались или занимались сексом с какими-то мужчинами,
– рассказал Грегори Уэбстер, психолог из Университета Флориды.

Статья объясняет различия риском беременности – для женщины последствия могут быть более сложными, чем для мужчины. Выборка ограничивается аудиторией двух специфических сайтов, поэтому неизвестно, совпадут ли результаты с выборкой по стране или миру.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Психология Секс
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