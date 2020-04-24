Почему люди сожалеют о сексе: ответ психологов

И мужчины, и женщины иногда сожалеют о сексуальном и романтическом опыте. Но по разным причинам: мужчины чаще расстраиваются из-за упущенных возможностей, а женщины из-за бессмысленных любовников и случайных связей.

Об этом говорится в исследовании американских психологов, опубликованном в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

Также по теме: Почему исчезает секс в отношениях и как его вернуть

Исследователи изучили 61 412 объявлений в разделе сайта Craigslist, где люди ищут незнакомцев, с которыми пересеклись в общественных местах. Также психологи проанализировали 3500 постов на сайте FMyLife.com, где пользователи анонимно делятся историями из жизни (по принципу "подслушано").



Женщины часто сожалеют о сексе из-за риска беременности / unsplash.com

Выяснилось, что о потерянных контактах чаще писали мужчины: в 42 911 случаях мужчины искали незнакомок, с которыми где-то виделись. Только 18 501 сообщение было посвящено незнакомцам, которыми заинтересовались девушки. Зато женщины чаще мужчин рассказывали о бессмысленных свиданиях и неудачном сексе.

Мужчины склонны переоценивать свои шансы на секс, и поэтому в среднем чаще сожалеют об упущенных возможностях, чем женщины. Женщины больше склонны жалеть, что встречались или занимались сексом с какими-то мужчинами,

– рассказал Грегори Уэбстер, психолог из Университета Флориды.

Статья объясняет различия риском беременности – для женщины последствия могут быть более сложными, чем для мужчины. Выборка ограничивается аудиторией двух специфических сайтов, поэтому неизвестно, совпадут ли результаты с выборкой по стране или миру.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье