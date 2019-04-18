Почему люди становятся агрессивными в толпе

Каждый человек хотя бы раз в жизни замечал, как у него возникает непонятное раздражение в отношении других людей. А через 15-20 минут появляется отчетливое желание с кем-нибудь сцепиться, только дай повод.

Все вокруг неожиданно начинают казаться врагами, которые хотят нас чем-то обидеть. Врач-психотерапевт Геннадий Аверьянов отмечает, что в голове у других людей происходит то же самое.

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Стычки, мелкая ругань или скандал вспыхивают в очередях в обязательном порядке.

То же происходит и в очень наполненном людьми транспорте, где перепалки и взаимное раздражение являются постоянным фоном.

А уж если кто-то еще и уставился на человека, то вообще пар может пойти из ушей. Поэтому многие люди не любят общественный транспорт в час пик и выходят из него с тяжелым чувством и плохим настроением.

Что же происходит с нашей психикой в таких обстоятельствах?

На самом деле, все что мы испытываем в ситуациях скопления людей с незнакомыми, это сильная внутренняя агрессия. Более того, в биологии агрессивное поведение определяется как быстрое сокращение дистанции контакта. То есть любой чужак быстро приближается к нашим личным границам – это прямая агрессия, на которую стоит дать немедленный ответ. Поэтому люди и чувствуют злость и раздражение.

При этом неважно, враждебны эти намерения или нет. Вторжение в личное пространство человека – это нападение. Пристальный взгляд в глаза от чужака предшествует агрессии. При этом сознание в курсе, что все в порядке и мы в безопасности, но поделать с агрессивным инстинктом ничего не можем.

Остается только осознанным усилием отвлекать себя на нейтральную деятельность, например чтение или использование телефона.

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