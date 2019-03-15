Почему людям надоедает заниматься сексом

Сексуальная скука разрушает отношения чаще, чем конфликты и предательство. Скука выражается в отдалении партнеров в своих увлечениях, в отсутствии общих интересов, полноценного общения и совместного времяпрепровождения.

Сексуальная скука часто приводит к разрыву пары еще до того как наступила скука в отношениях.

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Сексуальная скука – это проблема обоих партнеров, а не ответственность кого-то одного. Поэтому, если хоть один признак присутствует в ваших отношениях, то нужно сразу начинать действовать и исправлять ситуацию.

Психолог-сексолог Ольга Каренеева назвала причины сексуальной скуки.

1. Нерегулярный секс

Если у вас такие причины типа я устала, ой потом, ой много дел. Если нет спонтанности и яркости секса. Это тревожный сигнал!

Секс должен быть регулярным, ведь организм на гормональном уровне приспосабливается к вашему образу жизни, и получается со временем так, что ничего уже не хочется.

2. Вы не экспериментировали в течение года

Сексуальная жизнь однообразная, теряется мотивация, хочется удовольствия. Сексолог советует получать удовольствие от процесса. Если нет желания экспериментировать, то это тревожный сигнал!



Вы не экспериментировали в течение года

3. Предсказуемость и однообразие, даже если все хорошо, даже если у всех есть оргазм.

И успешные стратегии можно испортить рутиной. Разнообразьте сексуальную жизнь. ⠀

4. Внешний вид

Мужчин привлекают женщины, которые хорошо выглядят, а женщин привлекают успешные мужчины. Больше тактильного контакта, больше всевозможных взаимодействий, включите кнопку сексуальности.

5. Ваш партнер отказывается делать для вас то, что вам нравится, то, что требует усилий от него.

Тогда попробуйте найти общие интересы в сексе. Вы для него делаете все, а он для вас – ничего. Если же это будет под давлением, то любой может потерять интерес. А многие просто не говорят о своих желаниях. Вы молчите, а партнер не догадывается.

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