Почему людям нравится групповой секс

Принято считать, что групповой секс – это формат для порнофильмов или особый вид сексуальных услуг. Или же это что-то фантазийное, неправдоподобное.

На самом же деле, мысли о групповом сексе, как и другие виды сексуальных отношений, закладываются в детстве.

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Сексолог Дарья Непочатова отмечает, что чувство сексуального удовлетворения, которое мы получаем во взрослой жизни, напрямую зависит от ранних отношений младенцев со своей матерью, пишет WOMO.

Эротические знания о поверхности своего тела у ребенка активизируют физические ухаживания матери.

Во время грудного вскармливания возникает стимуляция оральной эрогенной зоны, поэтому у многих мальчиков в этот момент может наступить эрекция, а у девочек – увлажнение влагалища.

После этого наступает Эдипов комплекс, во время которого стоит искать ответ на вопрос, почему фантазии о групповом сексе могут возбуждать многих и так сильно.

Сексолог Дарья Непочатова "Это прямая отсылка к нашему бессознательному до возраста 3-5 лет, когда мы хотели "устранить" родителя своего пола и "владеть" родителем противоположного пола. В этом возрасте маленькие мальчики испытывают сексуальное влечение к матери и агрессивные чувства к отцу, желая занять его место рядом с ней. С девочками — наоборот: маму воспринимают как соперницу, а папу — как объект желания”.

Каждый ребенок проходит через этот этап. Первый любовный треугольник появляется, когда девочка заявляет, что выйдет замуж за папу, а мальчик – женится на маме.

Фантазии о групповом сексе и сам групповой секс – это активация и переживание ранних отношений ребенка с двумя родителями. Этот опыт переносится во взрослую жизнь.

А поскольку одной из характерных черт эротического желания является чувство выхода за пределы дозволенного, то это чувство имеет различные формы. Самым простым является нарушение традиционных социальных ограничений, налагаемых обществом на чувство сексуального возбуждения.

Дарья Непочатова “В групповом сексе удовлетворяется наше желание слияния, гомосексуального желания и эдипова чувства соперничества. Выходя за рамки дозволенного, мы неосознанно включаем нарушение эдиповых запретов, бросаем вызов эдиповому сопернику, а потом наслаждаемся триумфом над ним”.

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