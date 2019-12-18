Почему лучевая терапия разрушает мозг: объяснение

Ученые сообщили точную причину повреждений мозга вследствие лучевой терапии и предложили варианты предотвращения подобных осложнений. Это поможет защитить пациентов от негативного действия лучевой терапии.

Распространенным побочным эффектом противораковой терапии у пациентов с раком головного мозга является нарушение когнитивных функций вследствие лучевой терапии. Ученые из Рочестерского университета обнаружили причину негативных последствий в поведении клеток микроглии.

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Лучевая терапия нарушает работу нейронов мозга

Исследования на лабораторных животных показывают, что облучение вызывает в мозгу иммунный ответ, который разрывает связи между нейронами.

Воздействие лучевой терапии делает микроглию уязвимой и разрушает синаптические связи.



Протираковая терапия должна быть безопасной/Фото: Unsplash

Эксперименты показали, что микроглия в большей степени нацелена на малейшие синаптические связи, важные для кодирования новых воспоминаний.

Такое свойство также объясняет нарушения памяти у людей после лучевой терапии.

Вопреки современным методам лучевой терапии непосредственно на опухоль, облучение все же значительно повышает риски повреждений в головном мозге во время курса лечения.



На данный момент большинство пациентов имеют осложнения после прохождения лучевой терапии/Фото: Unsplash

Как предотвратить осложнения

Ученые нашли два способа защитить нейроны.

Первый метод – блокирование рецептора CR3, который нужен клеткам микроглии для удаления нейронных связей.

Исследования указывают на то, что такой подход может эффективно защитить синаптические связи.

Второй способ – снижение иммунного ответа в мозге, что исключает чрезмерную активность микроглии во время лучевой терапии.

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