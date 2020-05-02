Почему медикам не выплатили обещанные 300% к зарплате: реакция Минздрава

Министерство здравоохранения получает жалобы от врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией, что не все получили обещанные правительством 300% надбавки к заработной плате.

Глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга заверил, что правительство перечислило все средства в регионы, сообщает 24 канал.

Узнайте больше Хотелось бы лучшего отношения, – врач-инфекционист рассказала о минимальных надбавках медикам

По словам министра, задержки возникают уже на местах по вине либо органов местной власти, либо главных врачей медицинских учреждений.

Начали манипулировать относительно выплаты, просчитывать какие-то там почасово или еще как-то. Это недопустимые вещи. Подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме,

– добавил Степанов.

Министр здравоохранения уже отреагировал на ситуацию и направил письма главам облгосадминистраций. Главы ОГА должны отчитаться по каждому медучреждению, какие суммы и каким работникам, которые лечили больных коронавирусом, были выплачены.

Важно! Работники, которые не получили обещанной заработной платы, должны обратиться по номеру телефона 0 800 505 201 в Минздрав для решения проблемы.

Отметим, что по состоянию на 2 мая в Украине коронавирусом заболели 2 250 медиков. Из всех инфицированных COVID-19 в Украине каждый пятый – медицинский работник.

Что известно о надбавках для медиков

Врачи должны получать надбавки за работу с больными COVID-19 – 300%.

В марте медикам и другим работникам, которые борются с COVID-19 дали надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому и надбавка была не такая значительная, как обещали.

В апреле, пообещали в правительстве, надбавка в размере до 300% будет начисляться ко всей зарплате (которая учитывает стаж) и соответственно будет больше, чем была в марте.

Отметим, что местные власти также помогают врачам, работающим с коронавирусом. Во Львове и Киеве медикам доплачивают по 10 тысяч гривен.

Больше о распределении денег медикам – читайте по ссылке.